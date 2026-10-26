Bonus luce e gas: ok alla delibera con i requisiti per accedere ai contributi Qualora le domande risultino superiori a risorse disponibili si procederà a stilare una graduatoria

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all'erogazione di misure, una tantum, per il pagamento di luce e gas (bonus energia 2026). "E' una misura destinata ad aiutare le fasce indigenti - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Coppola - nel fare fronte a spese domestiche che ora - nel particolare contesto generato dall'aumento inflattivo - assume particolare valenza. Ricordo che il provvedimento odierno fissa i criteri per ottenere il contributo una tantum, mentre il termine per iniziare a presentare le istanze partirà dalla pubblicazione in albo pretorio dell'avviso pubblico che il Settore Servizi al cittadino predisporrà e diramerà a breve scadenza, nei prossimi giorni", spiega l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. Quanto ai requisiti stabiliti in delibera, essi sono: a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; b) essere residente nel comune di Benevento al momento della pubblicazione dell’avviso alla data di presentazione della domanda; c) avere un Isee ordinario o un Isee corrente in corso di validità con valore non superiore a 10 mila 800 euro; d) essere intestatario di almeno un'utenza domestica di energia elettrica o di gas riferita all'abitazione di residenza. L’importo del bonus da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri: Nucleo familiare con una persona 200 euro; nucleo familiare con due persone 300 euro; nucleo familiare con tre persone 400 euro; nucleo familiare con quattro o più persone 500 euro.

Qualora le domande risultino superiori alle risorse disponibili si procederà a stilare una graduatoria ordinata in base ai seguenti criteri di priorità: indicatore Isee più basso; in caso di parità di Isee, avrà precedenza il nucleo familiare più numeroso; in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo assunto dalle stesse.

