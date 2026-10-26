Benevento-Catanzaro, ecco i convocati Tornano Talia e Schimmenti, manca Pierozzi che è infortunato

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la nona giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Catanzaro. In pratica manca solo Pierozzi (oltre al brasiliano Logan) che si è infortunato ad Arezzo. Il resto della truppa è presente e pronto a giocare la partita contro contro il Catanzaro.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

21 Schimmenti Emanuele

93 Tumminello Marco

90 Verdi Simone