Benevento-Catanzaro, ecco i convocati

Tornano Talia e Schimmenti, manca Pierozzi che è infortunato

benevento catanzaro ecco i convocati
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la nona giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Catanzaro. In pratica manca solo Pierozzi (oltre al brasiliano Logan) che si è infortunato ad Arezzo. Il resto della truppa è presente e pronto a giocare la partita contro contro il Catanzaro.

PORTIERI

22 Esposito Manuel 
26 Vannucchi Gianmarco 

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro 
  5 Caldirola Luca 
15 Dalle Mura Christian 
25 Romano Raffaele 
23 Saio Pietro 
14 Scognamillo Stefano 
17 Sernicola Leonardo 

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia 
16 Mannini Mattia 
  4 Prisco Antonio 
  6 Siatounis Antonis 
18 Simonetti Pier Luigi 
38 Talia Angelo 

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi 
11 Lamesta Davide 
32 Mignani Guglielmo 
29 Okereke David 
  9 Salvemini Francesco 
21 Schimmenti Emanuele 
93 Tumminello Marco 
90 Verdi Simone

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