Nel Sannio crescono gli infortuni sul lavoro: si punta sulla sicurezza Presentato il progetto “Cantieri Sicuri”: un camper attrezzato direttamente nei luoghi di lavoro

La sicurezza sul lavoro si sposta direttamente nei cantieri, con l’obiettivo di prevenire gli infortuni attraverso la formazione sul campo e l’individuazione tempestiva dei rischi. È stato presentato a Benevento il progetto “Cantieri Sicuri”, promosso dai Formedil di Benevento e Avellino in collaborazione con INAIL Campania, che introduce un camper attrezzato come centro operativo mobile per le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori edili.

L’iniziativa punta a ridurre la distanza tra formazione e luoghi di lavoro, portando tecnici e professionisti direttamente nei cantieri delle province di Benevento e Avellino. Il mezzo sarà dotato di strumentazioni specifiche per effettuare sopralluoghi e rilevazioni ambientali, con particolare attenzione a rumore, vibrazioni meccaniche, polveri, microclima e movimentazione manuale dei carichi. I dati raccolti consentiranno di individuare le criticità e organizzare interventi formativi mirati alle condizioni effettive di ciascun cantiere.

A illustrare il progetto è stato Raffaele Gatti, presidente del Formedil Benevento, che ha sottolineato il valore della formazione personalizzata: ogni cantiere presenta caratteristiche differenti in base alla sua ubicazione, alle lavorazioni eseguite e alle attrezzature utilizzate. Per questo, la prevenzione deve partire dall'analisi dei rischi specifici e dal confronto diretto tra formatori e maestranze.

Fondamentale la collaborazione con INAIL Campania, che contribuisce al progetto anche attraverso le competenze dei propri professionisti. Adele Pomponio, direttrice di INAIL Campania, ha evidenziato la necessità di raggiungere il maggior numero possibile di lavoratori e datori di lavoro, costruendo un sistema integrato di salute e sicurezza che coinvolga gli enti presenti sul territorio.

Pomponio ha richiamato anche i dati relativi agli infortuni: nel Sannio, secondo quanto dichiarato, la loro incidenza è vicina al 10% del totale regionale. Un quadro che rafforza l’esigenza di intensificare le attività di prevenzione, analizzando le cause degli incidenti e intervenendo direttamente nei contesti lavorativi.

Sull’importanza di affrontare il tema della sicurezza in una prospettiva più ampia è intervenuto anche il questore di Benevento, Gianni Leuci, che ha ricordato come la tutela dei lavoratori sia parte integrante della sicurezza del territorio, richiamando anche il tragico incidente che nei mesi scorsi ha coinvolto un operaio in via Garibaldi. Un tema che, secondo il questore, richiede attenzione e collaborazione tra le istituzioni.

Il presidente di Ance Flavian Basile ha invece puntato l'attenzione sulla necessità di aumentare i presidi, aumentare la formazione ma sopratutto sensibilizzare maggiormente la comunità.

Il progetto “Cantieri Sicuri” punta così a trasformare la prevenzione in un’attività concreta e continuativa, portando formazione qualificata direttamente sul posto di lavoro. L’obiettivo è individuare i pericoli prima che si trasformino in incidenti, rafforzando la cultura della sicurezza nel settore edile e la tutela della salute dei lavoratori.