Grande successo per il Linux Day 2026 a Benevento Oltre 100 partecipanti per celebrare il software libero e l'open source

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l'edizione 2026 del Linux Day Benevento, la principale manifestazione nazionale dedicata a GNU/Linux, al software libero e alla cultura open source. Come da tradizione per la tappa sannita, l'evento ha registrato una grande affluenza, superando la quota dei 100 partecipanti in presenza.

Nel corso della giornata, il pubblico ha seguito con vivo interesse tutti i talk in programma, animando le sessioni con numerose domande, curiosità e momenti di confronto diretto con i relatori. Un segnale concreto di quanto i temi dell'innovazione tecnologica aperta, della condivisione della conoscenza e della consapevolezza digitale siano sentiti sul territorio, sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli studenti e gli appassionati.

Per chi non avesse avuto modo di partecipare o desiderasse approfondire i temi trattati durante la giornata, sul sito ufficiale dell’Associazione (www.lilis.it) sono già disponibili tutte le slide degli interventi e la registrazione video integrale della diretta streaming.

L'associazione LILiS desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno riempito la sala, all'Università degli Studi del Sannio per l'ospitalità, a Sannio Valley per la preziosa collaborazione, ai relatori per la qualità dei contributi portati sul palco, agli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa, al nostro Media Partner LabTV e a tutti i volontari e collaboratori che, dietro le quinte, hanno reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione.

Archiviata questa edizione, l'attività della LILiS non si ferma: il lavoro di divulgazione sul territorio proseguirà nei prossimi mesi con nuovi workshop, incontri formativi e iniziative di informazione tecnologica aperte alla comunità, dando sin da ora appuntamento a tutti per il Linux Day 2027.