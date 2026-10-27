Strada provinciale 50 Montefalcone: ok risanamento Il provvedimento della provincia di Benevento

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che, con provvedimento approvato dal Dirigente del Settore Infrastrutture Valentino Ferrara, è stata approvata la perizia di spesa per le opere di ripristino del piano viabile sulla Strada provinciale n. 50 in territorio di Montefalcone Valfortore.

L’opera, affidata alla Ditta Cavoto Costruzioni srl di Montefalcone di Val Fortore riguarda l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dell’arteria dal km 12+650 al km 13+950.

La perizia tecnica di spesa ha un importo netto di € 204.830,12 ed è stato finanziata dal Ministero delle Infrastrutture per interventi nel Comparto n. 2 “Fortore” della rete stradale della Provincia di Benevento.

