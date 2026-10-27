Primavera, c'è la Coppa Italia: il Benevento sfida la Cremonese Impegno in trasferta per i giallorossi nella competizione tricolore

Si giocherà domani il match tra le formazioni Primavera di Cremonese e Benevento, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11. Il tecnico giallorosso Panarelli è orientato a utilizzare quei ragazzi che hanno giocato meno nel corso delle ultime giornate di campionato, con gran parte della rosa che è rimasta a lavorare nel Sannio in vista del match di sabato, in programma contro il Perugia all'Avellola. Presenti anche Festa, Cuomo e Bah dell'under 17, oltre a Sepe dell'under 16. Una scelta dettata dalla lunga trasferta e dagli impegni troppo ravvicinati. Il match con i lombardi è di sola andata: chi vince approda ai sedicesimi, dove ci sarà la Lazio, vincente questa mattina contro il Sudtirol.

Cremonese-Benevento, i convocati di Panarelli

Portieri: Mandato, Sessa, Festa.

Difensori: Bembo, Scarpitella, Masone, Liguori, Petrizzo, Jerradi, Cuomo.

Centrocampisti: Carandente, Paolini, Viscovo, Pirozzi.

Attaccanti: Lo Russo, De Benedetto, Amico, Pacifico, Sepe, Bah.