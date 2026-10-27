Settore giovanile, poker di vittorie: le classifiche aggiornate

È stato un weekend entusiasmante per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La Primavera si è imposta 5-2 contro l'Avellino, mentre l'under 17 ha espugnato il campo dell'Ascoli. Successi casalinghi anche per le under 16 e 15 contro i pari età della Juve Stabia. Risultati importanti per le formazioni giallorosse, di cui beneficiano anche le classifiche.
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 18
Perugia 15
Palermo 14
Benevento 13
Monopoli 11
Pescara 11
Bari 9
Avellino 9
Latina 8
Napoli 8
Pisa 6
Spezia 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Cosenza 1
Salernitana 1
Under 17, la classifica
Roma 19
Fiorentina 19
Empoli 15
Lazio 14
Avellino 12
Napoli 12
Benevento 9
Lecce 9
Catanzaro 8
Palermo 6
Ascoli 6
Juve Stabia 4
Frosinone 4
Arezzo 2
Under 16, la classifica
Roma 21
Fiorentina 16
Empoli 16
Lazio 15
Lecce 15
Catanzaro 10
Napoli 10
Benevento 9
Juve Stabia 7
Ascoli 7
Arezzo 7
Palermo 4
Frosinone 1
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 18
Benevento 15
Lazio 14
Fiorentina 14
Roma 12
Lecce 12
Catanzaro 10
Frosinone 8
Empoli 7
Arezzo 7
Ascoli 6
Juve Stabia 6
Avellino 4
Palermo 2