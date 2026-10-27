Settore giovanile, poker di vittorie: le classifiche aggiornate Weekend importante per le formazioni del vivaio giallorosso

È stato un weekend entusiasmante per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La Primavera si è imposta 5-2 contro l'Avellino, mentre l'under 17 ha espugnato il campo dell'Ascoli. Successi casalinghi anche per le under 16 e 15 contro i pari età della Juve Stabia. Risultati importanti per le formazioni giallorosse, di cui beneficiano anche le classifiche.

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 18

Perugia 15

Palermo 14

Benevento 13

Monopoli 11

Pescara 11

Bari 9

Avellino 9

Latina 8

Napoli 8

Pisa 6

Spezia 4

Frosinone 4

Ascoli 2

Cosenza 1

Salernitana 1

Under 17, la classifica

Roma 19

Fiorentina 19

Empoli 15

Lazio 14

Avellino 12

Napoli 12

Benevento 9

Lecce 9

Catanzaro 8

Palermo 6

Ascoli 6

Juve Stabia 4

Frosinone 4

Arezzo 2

Under 16, la classifica

Roma 21

Fiorentina 16

Empoli 16

Lazio 15

Lecce 15

Catanzaro 10

Napoli 10

Benevento 9

Juve Stabia 7

Ascoli 7

Arezzo 7

Palermo 4

Frosinone 1

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 18

Benevento 15

Lazio 14

Fiorentina 14

Roma 12

Lecce 12

Catanzaro 10

Frosinone 8

Empoli 7

Arezzo 7

Ascoli 6

Juve Stabia 6

Avellino 4

Palermo 2