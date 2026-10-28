Sviluppo. Manifesto programmatico di Confindustria Benevento e Caserta - VIDEO FOTO - Sviluppo armonico e infrastrutture. Ministro Abodi: Vigorito ha passione per il bene comune

Si è tenuto presso il Castello ducale di Faicchio la terza tappa di Insieme 100 percorso volto a celebrare il centenario di Confindustria Benevento attraverso un tour itinerante dedicato al futuro delle aree interne. In occasione dell’incontro ed in linea con quanto già effettuato negli altri territori, è stato predisposto un Manifesto programmatico industriale, frutto della condivisione strategica tra Confindustria Benevento e Confindustria Caserta. Il documento delinea una visione unitaria e di ampio respiro per lo sviluppo economico, logistico e turistico delle valli Telesina e del Volturno.

Il manifesto unisce le specificità produttive dell'area — caratterizzata da un'eccellente filiera agroalimentare, da parchi fluviali ricchi di biodiversità e da una fitta rete di impresee — attorno ad assi strategici ben definiti:

La sfida del raddoppio della SS 372 e la viabilità alternativa: Al centro delle priorità vi è l'avvio dei lavori per i lotti della Benevento-Caianello. Per evitare paralisi logistiche durante la cantierizzazione, il manifesto chiede al Ministero delle Infrastrutture e ad Anas un tavolo di coordinamento permanente e l'istituzione di un "Fondo Cantieri" per mettere in sicurezza la viabilità secondaria di fuga.

La doppia direzione della velocità ferroviaria: Sulla direttrice Napoli-Bari si richiede l'inserimento stabile di fermate dei convogli AV nel nodo di Afragola, così da garantire un reale beneficio in termini di mobilità e residenzialità per le popolazioni delle aree interne.

Simbiosi Industriale 5.0 e gestione del turismo: Le imprese promuovono un modello produttivo a impatto ambientale zero, integrato con una gestione manageriale del turismo attraverso il supporto delle DMO regionali per valorizzare l'identità del territorio.

I paesi come hub del "Sud Working": Sfruttando le connessioni dell'Alta Velocità e della banda ultralarga, si punta a trasformare i centri storici in poli ideali per nomadi digitali e smart worker, coniugando carriera e qualità della vita.

Ecosistema dell'innovazione e startup: Si propone la creazione di un programma triennale per favorire la nascita di startup innovative, programmi di Open Innovation e l'attrazione di giovani talenti e ricercatori.

Patto di Governance per la Crescita: L'impegno congiunto di sindaci, province e associazioni industriali per superare i confini amministrativi e adottare una pianificazione urbanistica e strategica integrata.

L'evento al Castello Ducale ha registrato una numerosa partecipazione istituzionale e associativa. L'incontro è stato introdotto dai saluti istituzionali di Tina Imperatore (Amministratrice Unica del Castello Ducale di Faicchio) e Nino Lombardi (Sindaco di Faicchio e Presidente della Provincia di Benevento). (Nel video l'intervista integrale)

Dopo la proiezione del video celebrativo per i 100 anni, Giuseppe D’Avino (Presidente Strega Alberti Spa) ha ripercorso la storia e la mission di Confindustria Benevento, lasciando poi spazio all'introduzione ai lavori curata dai Presidenti Andrea Esposito (Confindustria Benevento) e Luigi Della Gatta (Confindustria Caserta). (Nel video le interviste integrali)

Il dibattito è proseguito con la tavola rotonda sul tema "Territori in rete, sport, inclusione, nuove connessioni: leve di sviluppo strategico per il futuro delle aree interne", moderata dalla giornalista Rai Maria Soave. Sono intervenuti: Dario Lo Bosco – Amministratore delegato e Direttore Generale FS Engineering; Flavian Basile – Presidente Ance Benevento; Filippo Liverini – Presidente Mangimi Liverini SPA; Oreste Vigorito – Presidente Comitato Promotore DMO SITUS; Vincenzo Maraio – Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Innovazione Digitale della Regione Campania; Antonio Iannone – Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Le conclusioni della giornata sono state affidate agli interventi di Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. (Tutte le interviste e gli interventi nel video)