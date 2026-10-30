Le Zone Industriali Cerniera: Istituzioni e territori per rilancio aree interne Forum istituzionale a Sant'Agata de' goti

Si è chiuso con una straordinaria partecipazione il forum istituzionale “Le Zone Industriali Cerniera: Confronto tra Istituzioni e territori per rilancio aree interne”.

L’iniziativa ha confermato quanto il destino occupazionale del territorio e il rilancio produttivo siano temi cruciali e sentiti dall’intera comunità saticulana e provinciale. La giornata ha unito il protagonismo dei giovani e la pianificazione strategica dello sviluppo locale.



La sessione mattutina, aperta dai saluti del sindaco Giovannina Piccoli, dell’assessore alle Attività Produttive Annarita Maddaloni e della dirigente scolastica dell’I.I.S. “Alfonso Maria De Liguori”, Maria Rosaria Icolaro, è stata dedicata alle nuove generazioni. Nel panel “Saranno Famosi, Giovani Imprenditori, Grandi Progetti”, le testimonianze di due giovani imprenditori hanno dimostrato il valore di fare impresa nella propria terra; a seguire, la dott.ssa De Felice del Centro per l’Impiego ha guidato gli studenti e i ragazzi del CMR sui temi dell’orientamento, della formazione e dell'inclusione lavorativa per le categorie protette.



Nel pomeriggio, aperto insieme al presidente della Provincia Nino Lombardi, il confronto è entrato nel vivo delle scelte industriali e infrastrutturali con parlamentari, consiglieri regionali, sindaci del comprensorio, ANCE, FICEI e Confindustria. Al centro del dibattito la forza logistica dell’Area P.I.P. in località Capitone: un polo cerniera collegato direttamente alla Fondo Valle Isclero, connesso in pochi minuti alla Telesina e all'Appia, al casello A30 di Maddaloni, alla linea AV/AC Napoli-Bari e all’Interporto Sud Europa.



A tracciare le conclusioni della giornata è stato l’assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che a chiusura dell’evento ha dichiarato: «Il rilancio delle aree interne passa inevitabilmente dalla valorizzazione delle zone industriali cerniera. La sfida che lanciamo oggi è connettere i comparti P.I.P. a un sistema integrato e centralizzato guidato dalle ASI di riferimento, superando l'isolamento e la frammentazione gestionale. La Regione Campania è al lavoro su misure mirate per dotare il tessuto produttivo locale di strumenti finanziari, logistici e infrastrutturali all'altezza delle sfide di mercato, rafforzando la competitività delle nostre imprese su scala nazionale e internazionale».



L’assessore comunale alle Attività Produttive Annarita Maddaloni ha infine evidenziato: «Esprimo profonda soddisfazione per la riuscita e l'alto profilo del confronto istituzionale. La nota più bella ed entusiasmante è stata vedere la sala gremita fin dal mattino di studenti attenti, curiosi e motivati: la vitalità e la presenza attiva dei nostri giovani rappresentano la migliore conferma che valorizzare il territorio, creare sinergie e investire sul capitale umano non è solo possibile, ma doveroso».



Il sindaco Giovannina Piccoli ha invece dichiarato: «La straordinaria partecipazione di oggi dimostra che Sant'Agata de' Goti ha le idee chiare sul proprio futuro. Questo forum segna la prima di una serie di azioni strategiche e coordinate per potenziare l’area di Capitone: puntiamo con decisione all'insediamento di nuove attività produttive e commerciali capaci di innescare un circuito virtuoso di economia circolare, garantendo occupazione qualificata, stabilità e prospettive concrete di prosperità per la nostra comunità»