Liceo Artistico "Virgilio" di Benevento in festa per Halloween La creatività degli studenti sfila tra icone della TV e atmosfere horror

Si è svolta ieri, 29 ottobre, la tradizionale sfilata dei costumi di Halloween del Liceo Artistico "Virgilio" di Benevento, un appuntamento annuale che trasforma gli spazi del piano terra dell’istituto in un vero e proprio palcoscenico dedicato all’espressività, alla progettualità creativa e al talento della componente studentesca.

L'evento ha visto la partecipazione attiva delle classi del Biennio e del Triennio, che hanno sfilato davanti a una giuria d’eccezione composta dai docenti dei dipartimenti Artistico e Linguistico. Ogni gruppo classe ha presentato un massimo di tre costumi, frutto di un intenso lavoro di squadra, di ricerca estetica e di un percorso didattico capace di rispettare e valorizzare le specifiche peculiarità e l'indirizzo di studi della scuola.

La giuria ha espresso grande entusiasmo per la qualità dei costumi in gara, premiando gli alunni che si sono distinti per una straordinaria abilità artistica, unita a una meticolosa cura del dettaglio, all’originalità nella scelta dei personaggi e la buona manifattura tecnica. A rendere unica l’edizione di quest’anno è stata la capacità degli studenti di personificare e dare un’anima a personaggi iconici delle serie TV e del mondo horror. Con un’incredibile versatilità espressiva, i ragazzi sono riusciti a spaziare dal carisma del piccolo schermo alle atmosfere più oscure e magnetiche del genere horror, incantando il pubblico presente.

La Dirigenza Scolastica e l'intero corpo docenti dell'I.I.S. "Virgilio" si congratulano vivamente con i vincitori e con tutti i partecipanti per aver saputo trasformare lo studio, la tecnica e la fantasia in pura meraviglia visiva, onorando al meglio il decoro, l'identità progettuale e il prestigio dell’istituzione scolastica del territorio sannita.

