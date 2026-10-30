Errico (Forza Italia): «Bene Fico, ora Pronto soccorso Sant’Agata torni H24» Il consigliere regionale: "La decisione del TAR è chiara e non ammette ulteriori rinvii"

“Prendiamo atto positivamente delle dichiarazioni del presidente Roberto Fico. La decisione del TAR è chiara e non ammette ulteriori rinvii”. Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità.

“A margine del Consiglio regionale di mercoledì scorso ho ribadito al presidente Fico e alla presidente della Commissione Sanità, Loredana Raia, la necessità di inserire il ripristino del Pronto soccorso h24 in un più ampio percorso di rilancio dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Con la collega Raia abbiamo inoltre fatto il punto sull’audizione in Commissione Sanità dedicata al presidio ospedaliero, attualmente in fase istruttoria e che si terrà a breve.