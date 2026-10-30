Il Sinappe: bene ripristino mobilità interna del personale Polizia penitenzia Apprezzamento alla direzione del carcere di Benevento

Il SiNAPPe esprime particolare apprezzamento nei confronti della Direzione della Casa Circondariale di Benevento per il significativo intervento attraverso il quale è stato ripristinato il principio della mobilità interna e della rotazione del personale di Polizia Penitenziaria nei diversi posti di servizio, dando concreta e puntuale applicazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo d'Intesa Regionale (PIR) e dal Protocollo d'Intesa Locale (PIL).

"Un risultato - spiega il Segretario nazionale Fernando Mastrocinque - che assume particolare rilevanza soprattutto per la determinazione e la sensibilità istituzionale dimostrate dalla Direzione, che ha saputo ricondurre la gestione del personale nell'alveo delle disposizioni regolamentari, riaffermando con chiarezza i principi di imparzialità, equità e trasparenza che devono contraddistinguere l'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti penitenziari.

Il SiNAPPe ritiene doveroso evidenziare come l'iniziativa assunta dalla Direzione non rappresenti soltanto un importante intervento organizzativo, ma costituisca un concreto esempio di corretta gestione amministrativa, fondata sul rispetto delle regole e sull'attenzione alle legittime aspettative professionali delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria.

Il ripristino della rotazione nei posti di servizio consentirà infatti di garantire a tutto il personale pari opportunità di impiego, favorendo l'acquisizione di nuove competenze professionali, una più equilibrata distribuzione degli incarichi e il superamento di eventuali situazioni di disparità che possono incidere negativamente sul clima lavorativo.

Particolarmente apprezzabile è stata, inoltre, la capacità della Direzione di affrontare la questione con concretezza e senso di responsabilità, valorizzando il confronto con le Organizzazioni Sindacali e traducendo le disposizioni vigenti in scelte organizzative coerenti con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa".

Il Segretario Nazionale del SiNAPPe, Fernando Mastrocinque, rivolge un particolare e sentito ringraziamento alla Direzione della Casa Circondariale di Benevento, "per l'ottimo intervento realizzato e per aver dimostrato, attraverso atti concreti, come una gestione attenta e rispettosa della normativa possa contribuire a migliorare le condizioni lavorative e a rafforzare il rapporto di fiducia tra personale e Amministrazione. Un altrettanto sentito ringraziamento viene rivolto alla Segretaria Provinciale del SiNAPPe e ai Segretari Regionali delle Organizzazioni Sindacali, per il contributo offerto nell'ambito del confronto sindacale, per l'impegno profuso e per aver favorito un percorso di dialogo costruttivo che ha accompagnato il raggiungimento di questo importante risultato".

«Quando una Direzione applica con rigore, equilibrio e senso di responsabilità le disposizioni vigenti, a beneficiarne non è soltanto il personale, ma l'intera organizzazione penitenziaria – sottolinea il Segretario Nazionale Fernando Mastrocinque – Quanto realizzato a Benevento merita il nostro pieno apprezzamento, perché dimostra che il rispetto delle regole, accompagnato da una concreta disponibilità al confronto, rappresenta la strada più efficace per garantire equità, serenità lavorativa e valorizzazione professionale. Alla Direzione va il nostro sincero plauso per la sensibilità e la correttezza istituzionale dimostrate, così come alla nostra Segretaria Provinciale e ai Segretari Regionali delle altre Organizzazioni Sindacali per il contributo fornito».

Il SiNAPPe auspica che il percorso intrapreso possa consolidarsi nel tempo, attraverso un'applicazione costante e trasparente dei criteri di mobilità interna, nella convinzione che il rispetto delle disposizioni normative e degli accordi sindacali costituisca un presupposto imprescindibile per una gestione equilibrata ed efficiente del personale.

L'intervento della Direzione di Benevento rappresenta, dunque, un positivo esempio di attenzione istituzionale e di corretta amministrazione, che il SiNAPPe ritiene meritevole di essere riconosciuto e valorizzato".