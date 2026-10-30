Benevento, sono 24 i convocati per Cremona Floro ha diramato la lista dopo la seduta di allenamento svolta a Coverciano

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la decima giornata di campionato di Serie BKT, Cremonese-Benevento. Come era scontato saranno assenti lo squalificato Christian Kouan e l'infortunato Esoardo Pierozzi. Complessivamente sono 24 i convocati dopo la seduta di allenamento effettuata al Centro Tecnico di Covefciano.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

12 Rosa Gianmarco

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo



CENTROCAMPISTI



8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

21 Schimmenti Emanuele

93 Tumminello Marco

90 Verdi Simone