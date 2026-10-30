Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la decima giornata di campionato di Serie BKT, Cremonese-Benevento. Come era scontato saranno assenti lo squalificato Christian Kouan e l'infortunato Esoardo Pierozzi. Complessivamente sono 24 i convocati dopo la seduta di allenamento effettuata al Centro Tecnico di Covefciano.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
12 Rosa Gianmarco
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone
Benevento, sono 24 i convocati per Cremona
Floro ha diramato la lista dopo la seduta di allenamento svolta a Coverciano
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la decima giornata di campionato di Serie BKT, Cremonese-Benevento. Come era scontato saranno assenti lo squalificato Christian Kouan e l'infortunato Esoardo Pierozzi. Complessivamente sono 24 i convocati dopo la seduta di allenamento effettuata al Centro Tecnico di Covefciano.