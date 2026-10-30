Benevento, sono 24 i convocati per Cremona

Floro ha diramato la lista dopo la seduta di allenamento svolta a Coverciano

benevento sono 24 i convocati per cremona
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la decima giornata di campionato di Serie BKT, Cremonese-Benevento. Come era scontato saranno assenti lo squalificato Christian Kouan e l'infortunato Esoardo Pierozzi. Complessivamente sono 24 i convocati dopo la seduta di allenamento effettuata al Centro Tecnico di Covefciano.

PORTIERI

22 Esposito Manuel
12 Rosa Gianmarco
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro
  5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

  8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
  4 Prisco Antonio
  6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
  9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone 

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