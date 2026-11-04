Sicurezza Urbana a Benevento: CISL FP Irpinia-Sannio lancia l’allarme Il coordinatore della Polizia Locale, Cimino: "Carenza d'organico insostenibile"

Un grido d’allarme e una richiesta chiara e non più rimandabile all'Amministrazione comunale di Benevento: "servono con urgenza nuove assunzioni nella Polizia Municipale". A farsi portavoce delle gravi criticità in cui versa il Comando cittadino è il Coordinatore della Polizia Locale per la CISL FP Irpinia-Sannio, Sabatino Cimino.

"?La situazione della sicurezza urbana nel capoluogo sannita sta attraversando un momento di forte sofferenza. I recenti episodi di microcriminalità, inciviltà e il generale degrado che si registra in diverse aree della città richiedono una presenza costante, capillare e incisiva delle forze dell'ordine sul territorio. Tuttavia, la Polizia Municipale di Benevento si trova oggi ad operare in condizioni di estrema difficoltà a causa di una drammatica ed endemica carenza di personale".

?Non è più tempo di rinvii o di risposte di facciata – dichiara il Coordinatore Polizia Locale della CISL FP Irpinia-Sannio – . I cittadini chiedono sicurezza, rispetto delle regole e vivibilità, ma per garantire un controllo effettivo del territorio servono uomini e donne in strada. Il personale attualmente in servizio sta svolgendo un lavoro encomiabile, facendosi carico di turni gravosi ed emergenze continue, ma l'organico è ridotto ai minimi storici e la situazione sta degenerando giorno dopo giorno"

?La CISL FP Irpinia-Sannio individua due priorità assolute che l'Amministrazione Comunale di Benevento deve affrontare immediatamente: "Ripianare la carenza di organico: avviare tempestivamente le procedure concorsuali o lo scorrimento delle graduatorie per garantire un congruo e rapido potenziamento del Corpo di Polizia Municipale.

?Garantire la sicurezza urbana e il controllo del territorio: incrementare i pattugliamenti nei quartieri, nelle zone della movida e nelle periferie, rispondendo con fermezza alla crescente percezione di insicurezza da parte della cittadinanza.

"La sicurezza non è un costo, ma un investimento per la comunità" – prosegue la nota del sindacato. "Chiediamo al Sindaco e alla Giunta un segnale concreto di svolta. Senza un piano straordinario di assunzioni, il servizio di Polizia Locale rischia il definitivo collasso, con conseguenze inevitabili sulla vivibilità e sull'ordine pubblico della città".