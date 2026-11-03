Furibonda lite dinanzi un bar al rione Ferrovia: due stranieri in Questura Momenti di tensione lungo viale Principe di Napoli a Benevento

Momenti di paura e concitazione questa sera lungo viale Principe di Napoli, a Benevento, per una furibonda lite sembra tra due persone, di nazionalità tunisina. Uno dei protagonisti si sarebbe poi scagliato anche contro una donna (l'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polizia).

L'episodio è accaduto dinanzi un bar, in una zona già teatro più volte di liti e risse. Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due abbiano litigato nell'attività commerciale, invitati evidentemente ad uscire, si sono poi scagliati contro la dipendente.

Quelli successivi sono stati momenti di autentica tensione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno, non senza difficoltò, fermato i due tunisini (sono difesi dall'avvocato Antonio Leone) della vicenda che sono stati poi trasferiti in Questura. Necessario anche l'intervento dei carabinieri e della Polizia Municipale per placare gli animi. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini per delineare i contorsni della vicenda.

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