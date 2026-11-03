Benevento, ripresa a porte aperte: tutti a ritmi alti Tanti bei gol, come sempre, nella partitina finale. Prodezza di Lamesta

Ripresa a porte aperte per il Benevento all'Imbriani. Il gruppo sta bene e attende con fiducia l'arrivo dell'Avellino per giocare il “derby della porta accanto”. La seduta è assai liunga e termina alle prime ombre della sera. In campo ci sono anche i due “fuori lista”, Celia e Ricci. Mai come questa volta c'è un occhio particolare su di loro. La notizia delle condizioni di Edo Pierozzi, che dovrà addirittura sottoporsi ad un intervento chirurgico in Finlandia, aprono un vuoto nella lista degli “over”, dove potrebbe trovare posto uno dei due esclusi. Il regolamento parla chiaro: la sostituzione è possibile in caso di infortunio grave. E quello di Pierozzi si è rivelato ben più grave di quello che si potesse pensare. Il suo ritorno al calcio giocato non potrà avvenire prima di 5 mesi dall'intervento, diciamo intorno ad aprile. Per cui appare saggio che quel posto possa essere occupato da un altro elemento.

Il resto del gruppo sta bene. Ha ripreso Kouan dopo la giornata di squalifica, si è ripreso il suo posto in difesa Stefano Scognamillo. Ed è sembrato tirato a lucido Okereke, che ha segnato un paio di gol dei suoi. Floro Flores ha insistito sul ritmo, anche nelle esercitazioni sullo stretto. Ha fermato le prove, spronando i suoi a dare più rapidità all'azione.

Siamo appena a martedì e appare evidente che bisogna attendere per le scelte. Ma Floro ha la possibilità di decidere in un'ampia rosa di elementi, che sembrano tutti in ottime condizioni di forma.

Sono andati in gol in tanti, da Okereke a Salvemini, a Lamesta, che ha trovato un grande “lob” facendo striopicciare gli occhi. Spettacolare un salvataggio di testa quasi nel sette di Beruatto su una conclusione a colpo sicuro di Tumminello.

Domani si continua ma spostando le esercitazioni al mattino.