"Non dimenticare chi dimentica": il convegno a Benevento A Palazzo Paolo V alle 16.30 di venerdì 6 novembre esperti e associazioni a confronto

Accendere i riflettori sulle sfide quotidiane legate alle patologie neurodegenerative e offrire risposte concrete alle famiglie. È questo l'obiettivo del convegno dal titolo "Non dimenticare chi dimentica", che si terrà venerdì 6 novembre alle ore 16:30 presso la cornice di Palazzo Paolo V a Benevento.

L’evento è promosso dall'Associazione 50&Più e dal Centro Diurno Esperanto (gestito dalla Cooperativa Esperanto di Benevento), due realtà da tempo in prima linea sul territorio nella consulenza tecnica e nell’assistenza alle persone fragili.

L'incontro vedrà la partecipazione di medici specialisti, consulenti e operatori del settore. Durante i lavori verranno condivise linee guida, esperienze sul campo e strategie di approccio pratico, fondamentali per supportare sia i pazienti sia i loro caregiver nel complesso percorso di gestione della malattia.

Le due realtà organizzatrici integrano le proprie competenze per offrire una tutela a 360 gradi: da un lato, il Patronato 50&più garantisce consulenze e servizi essenziali in materia previdenziale e fiscale; dall'altro, la Cooperativa Esperanto offre un quotidiano e prezioso compito di assistenza specialistica e supporto socio-sanitario.

L'incontro sarà presieduto dalla Presidente dell’Associazione 50&Più, Maria Pia Scocca e avrà, come moderatrice, la giornalista Marisa Del Monaco. Gli interventi vedranno protagonisti Giuseppe Buono, direttore sanitario del Centro diurno Esperanto, Gennaro Lerro, medico geriatra, Diego Varricchio, specialista in ortopedia e traumatologia, Marco Sparaco, specialista in neurologia, Rosa Lorusso, psicologa e psicoterapeuta e Oberdan Picucci, assessore al Comune di Benevento.

L'iniziativa ha visto la diretta partecipazione e organizzazione del Patronato 50&Più, con la supervisione della segretaria Rosetta Coico, in collaborazione con Mauro Pulzella, Presidente del Centro diurno Esperanto. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.