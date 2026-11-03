Misure una tantum per il pagamento di luce e gas: c'è l'avviso Istanze dal 4 novembre

Il sindaco Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato all'albo pretorio l'avviso per l'erogazione di misure, una tantum, per il pagamento di luce e gas (bonus energia 2026). L'avviso è conultabile integralmente al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=80284 Si ricorda che, come deciso nella delibera d'indirizzo approvata in Giunta, i requisiti sono: a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; b) essere residente nel comune di Benevento al momento della pubblicazione dell’avviso alla data di presentazione della domanda; c) avere un Isee ordinario o un Isee corrente in corso di validità con valore non superiore a 10 mila 800 euro; d) essere intestatario di almeno un'utenza domestica di energia elettrica o di gas riferita all'abitazione di residenza.

L’importo del bonus da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri: Nucleo familiare con una persona 200 euro; nucleo familiare con due persone 300 euro; nucleo familiare con tre persone 400 euro; nucleo familiare con quattro o più persone 500 euro. Qualora le domande risultino superiori alle risorse disponibili si procederà a stilare una graduatoria ordinata in base ai seguenti criteri di priorità: indicatore Isee più basso; in caso di parità di Isee, avrà precedenza il nucleo familiare più numeroso; in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo assunto dalle stesse. Le istanze possono essere presentate dalle ore 08,00 del 4 novembre e sino alle 23,59 del 24 novembre. Le domande vanno presentate esclusivamente online accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE), tramite Google Chrome o Microsoft Edge all’apposito link sul portale SICARE https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php selezionando dal menù a tendina “Benevento - Bonus Energia 2026”.