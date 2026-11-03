Pierozzi va sotto i ferri: 5 mesi di stop. Si pensa di sostituirlo in lista La risonanza magnetica ha fatto emergere una lesione al tendine: intervento in Finlandia

Nella giornata di ieri, 2 novembre 2026, il calciatore Eduardo Pierozzi si è sottoposto a un consulto medico specialistico presso il Centro Medico Isokinetic di Bologna al fine di approfondire il quadro clinico relativo all'infortunio riportato alla coscia destra nel corso della gara Arezzo-Benevento del 24 ottobre scorso.

In occasione dell'infortunio, le prime indagini avevano evidenziato il sospetto di una distrazione di secondo grado del bicipite femorale, associata a un ampio versamento. Successivamente, in data 26 ottobre, il calciatore era stato sottoposto a risonanza magnetica alla coscia destra, dalla quale era emersa una lesione del tendine del bicipite femorale.

Al termine della valutazione specialistica di ieri, 2 novembre, in accordo con lo staff medico della società giallorossa, è stato consigliato di procedere con un trattamento chirurgico.

L'intervento verrà effettuato il prossimo 5 novembre in Finlandia dal professor Lasse Lempainen.

I tempi di recupero previsti sono di circa cinque mesi.

Per questa ragione il Benevento può temporaneamente escludere dalla lista degli over lo sfortunato Pierozzi e rimpiazzarlo con un giocatore già in organico. Nella fattispecie Celia, che nel pomeriggio ha anche preso parte alla partitella di allenamento con i compagni, o Giacomo Ricci, anch'egli fuori lista, ma rfeduce daalla ricostruzione del crociato (sta ancora facendo lavoro differenziato). La situazione è in corso di valutazione: a breve il Benevento prenderà una decisione in merito.