Festa delle medaglie: l'avvocatura celebra i suoi iscritti In programma il 6 Novembre presso il Teatro Vittorio Emmanuele di Benevento

Una giornata dedicata alla storia, ai valori e alla dignità dell'Avvocatura, per rendere omaggio a Professionisti che, attraverso quarant'anni, cinquant'anni e sessant'anni di esercizio della professione, hanno saputo onorare la Toga, testimoniando con il proprio percorso umano e professionale il valore della Giustizia, della Libertà e della Difesa dei Diritti.

È questo il significato più profondo della Festa delle Medaglie, in programma il 6 Novembre alle ore 9.30 presso il Teatro Vittorio Emmanuele di Benevento: un appuntamento di grande rilievo istituzionale e simbolico che intende riconoscere non soltanto la longevità professionale degli Avvocati premiati, ma soprattutto il loro contributo alla crescita della cultura giuridica, al prestigio delle istituzioni forensi e alla vita della Comunità.

Quarant'anni, cinquant'anni e sessant'anni di professione rappresentano molto più di un traguardo temporale. Raccontano una vita spesa al servizio della giustizia fatta di impegno, studio, sacrificio, indipendenza, responsabilità e fedeltà ai principi fondamentali della Professione Forense. Sono storie professionali che meritano rispetto, riconoscenza e attenzione perché costituiscono un patrimonio di esperienza e di valori da trasmettere alle nuove generazioni di Avvocati.

La cerimonia vedrà la partecipazione delle massime Autorità istituzionali e giudiziarie del territorio, con i saluti del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, della Presidente della Corte d'Appello Maria Rosaria Covelli, della Presidente Vicario del Tribunale di Benevento Maria Ilaria Romano, del Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Benevento Gianfranco Scarfò e del Presidente dell'Unione dei Fori Campani Gaetano Paolino.

Il momento conclusivo sarà affidato all'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, la cui presenza assume un significato di assoluto rilievo. La sua partecipazione conferisce alla manifestazione un valore ulteriore, rafforzando il legame tra l'Avvocatura locale e la sua massima rappresentanza istituzionale nazionale.

La cerimonia sarà aperta a tutta la Cittadinanza per condividere con la comunità un momento di riconoscimento e di orgoglio, nel segno dei valori della Giustizia e della Democrazia.

La Festa delle Medaglie vuole dunque essere molto più di una premiazione: un omaggio alla memoria professionale, un riconoscimento al merito, un momento di unità dell'Avvocatura e un'occasione per riaffermare il ruolo fondamentale dell'Avvocato nella società.

Benevento si prepara così ad accogliere una cerimonia di alto profilo, impreziosita dalla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, per celebrare chi ha fatto della Toga non soltanto una professione, ma una scelta di vita, di servizio e di responsabilità.