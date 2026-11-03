Al via l'anno per la Consulta Provinciale degli Studenti AL Rummo la prima assemblea plenaria

Prende ufficialmente il via l'anno scolastico 2026/2027 per la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Benevento. Nella giornata di oggi, l’ aula magna del Liceo Scientifico “Rummo” ha ospitato la prima assemblea plenaria, durante la quale è stato definito l'assetto della nuova Giunta Esecutiva.

La presidenza dell'organismo provinciale è stata affidata a Raffaele Grasso (Liceo Scientifico “G.Rummo”), affiancato nel ruolo di Vicepresidente da Giuseppe Diodato (Istituto “A. Lombardi” d’Airola).

La giunta vede inoltre la presenza di:

Segretario: Alessandro La Cerra (G.B.B. Lucarelli di Benevento)

Vicesegretario: Andrea Massaro (Istituto “A. Lombardi” d’Airola)

Commissione Territoriale: Giuseppe Martinelli (Istituto “G. Galilei-M. Vetrone” di Benevento)

Commissione Comunicazione: Matteo De Filippo (Istituto Telesi@ di Telese Terme)

Commissione Organizzativa: Matteo Monteforte (Istituto Telesi@ di Telese Terme)

Commissione Benessere Psicologico: Irene D’Alessio (Liceo “Guacci” di Benevento)

A completare la squadra dell'organismo, su nomina diretta del Presidente Grasso, saranno Andrea Ruggiero (Istituto “Fermi” di Montesarchio) nel ruolo di Assistente e Lorenzo Caporaso (Liceo Classico “Giannone” di Benevento) in qualità di Responsabile delle Pubbliche Relazioni. L'incontro plenario si è svolto in un clima di vivace partecipazione e forte coesione. Dal dibattito tra la plenaria è emersa la chiara intenzione di orientare le prossime attività verso l'ascolto delle problematiche e il sostegno al benessere degli studenti di tutto il territorio sannita. I lavori si sono chiusi con l'impegno condiviso di avviare un percorso di rappresentanza solido, partecipato e responsabile. Ad accompagnare la Consulta nel corso dell'anno scolastico sarà ancora una volta la Prof.ssa Emilia Tartaglia Polcini.