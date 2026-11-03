Derby, in due giorni già oltre 1.300 biglietti venduti Non bisogna dimenticare che ai tagliandi vanno aggiunti 4.845 abbonati

Alle 18,15 di questa sera, i biglietti venduti per il derby di sabato (al Vigorito, ore 19,30) erano già 1.382, di cui 6 sottoscritti da tifosi irpini, che evidentemente non risiedono ad Avellino e in provincia, lì dove i tagliandi non possono essere venduti. Ovvio che dopo due giorni è un dato più che lusinghiero, anche perchè a chi ha acquistato il biglietto, vanno aggiunti i 4.845 abbonati.

Come dire che dopo appena due giorni il totale dei presenti è già arrivato a quota 6.227. Inutile dire che nonostante non sia consentita la vendita on line, sono ancora in tanti a sobbarcarsi una lunga fila per accaparrarsi il prezioso tagliando. Ovvio che a questi ritmi, ma è possibile anche un'impennata di vendite nei quattro giorni che rimangono, si può arrivare sotto le diecimila presenze. E' la speranza di tutti per un derby che manca da due anni solari esatti e che stimola la rivalità tra i due centri viciniori.

Non resta che attendere i prossimi giorni e vedere dove si potrà arrivare.