Lite e aggressione al rione Ferrovia: un tunisino arrestato, un altro denunciato Ferita una donna che è stata medicata in ospedale. Intervento della Polizia

Una persona arrestata e un'altra denunciata dagli agenti della Polizia. Questo lo sviluppo della furibonda lite scoppiata ieri sera dinanzi un bar lungo viale Principe di Napoli a Benevento.

Lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale le ipotesi di reato per un 22enne tunisino ora ai domiciliari.

Denunciato invece l'altro giovane tunisino. Secondo una prima ricostruzione, entrambi, all'interno e all'esterno di un bar avrebbero litigato, nel mirino anche con una donna che è rimasta ferita.

Momenti di concitazione al rione Ferrovia e paura per passanti e residenti.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e della squadra Mobile. Uno dei due tunisini ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che hanno fermato entrambi non senza difficoltà.

Trasferiti in Questura, per uno è scattato l'arresto, per l'altro la denuncia. La ragazza è stata invece medicata in ospedale.

Non è la prima volta che in quella specifica zona si registrano zuffe e violenti litigi tra stranieri e anche italiani. Qualche settimana fa un'auto era stata pesantemente danneggiata proprio durante una furibonda lite.