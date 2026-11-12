Lombardi chiarisce competenze e lavori sulla Fondo Valle Isclero La nota del presidente della provincia di Benevento dopo il Comunicato di Azione

In riferimento al Comunicato del Coordinamento di Azione che sollecita alla Provincia di Benevento “la presa in carico” della condizione del manto stradale “nel tratto tra Sant’Agata de’ Goti a Telese Terme ed, in particolare, tra i Comuni di Dugenta e Melizzano” sulla Fondo Valle Isclero, il Presidente Nino Lombardi ricorda che, innanzitutto, il tratto indicato, in realtà, collega Sant’Agata de’ Goti a San Salvatore Telesino e che, comunque, sin dal novembre 2018 l’arteria è transitata nel patrimonio dell’Anas, cui dunque andrebbe correttamente rivolta la segnalazione per un intervento di manutenzione straordinaria. Il Presidente Lombardi precisa, inoltre, che alla Provincia di Benevento compete, invece, il completamento dell’ultimo tronco ancora mancante della Fondo Valle Isclero, quello che da Sant’Agata de’ Goti conduce in direzione Valle Caudina – Statale 7 Appia, finanziato dalla Regione Campania a seguito della Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54/2016. ed i cui lavori sono tuttora in corso.