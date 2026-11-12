Irpinia e Sannio, accordo sul lavoro: più tutele e salari protetti La nota dei sindacati Cgil, Cisl e Uil

CGIL, CISL e UIL hanno firmato con Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi la preintesa sul nuovo accordo interconfederale che aggiorna le regole su salari, contratti, partecipazione e rappresentanza. “È un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana”, dichiara la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola. “L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese”. La dichiarazione congiunta di Luigi Pagano e Alfonso Iannace: “È un accordo storico, nel segno della partecipazione responsabile. La legge sulla partecipazione, voluta con forza dalla CISL, diventa finalmente una regola condivisa da tutti. Le parti sociali hanno scelto la strada più difficile e più utile: assumersi una responsabilità comune. Per l’Irpinia e il Sannio è decisivo. Rimandare un rinnovo non converrà più a nessuno. Qui abbiamo tanti contratti scaduti da troppo tempo, soprattutto in agricoltura e nell’agroalimentare, e questa è la garanzia che le lavoratrici e i lavoratori aspettavano. In Irpinia e nel Sannio il lavoro è fatto di piccole aziende agricole, cantine, frantoi, caseifici, aziende di trasformazione, cooperative. Penso alla filiera del vino, all’Aglianico alla Falanghina, a quella della castagna, della nocciola, dell’olio, del latte. Finora la contrattazione di secondo livello spesso non arrivava lì. Ora abbiamo lo strumento per portarla nei campi, negli stabilimenti, nei territori. Questo accordo deve diventare vita vera nelle nostre aziende. Chiediamo alle istituzioni, ai Comuni, alla Regione Campania, alle associazioni datoriali di fare la loro parte. Serve un patto territoriale per l’Irpinia e il Sannio che metta al centro lavoro di qualità, contrasto allo spopolamento delle aree interne, sostegno alle filiere agricole e agroalimentari e formazione per i giovani. Alle delegate e ai delegati FAI CISL diciamo: adesso tocca a noi. Partiremo da qui, dall’Irpinia e dal Sannio. Comune per comune, azienda per azienda, filiera per filiera. Dai contratti scaduti, da quelli dimenticati, da chi aspetta da troppo tempo. Perché questo accordo deve diventare pane, lavoro e dignità per le nostre famiglie. Cosa cambia in concreto per chi lavora? _Basta rinnovi infiniti: piattaforme 6 mesi prima, risposta in 30 giorni. Se il rinnovo ritarda, scatta la copertura economica legata all’inflazione. _Salari più protetti: se l’inflazione sale più del previsto, il potere d’acquisto perso si recupera con verifiche periodiche e diventa strutturale. _Contrattazione anche nelle piccole imprese: territoriale, di distretto, di filiera. Finalmente potrà arrivare anche nelle aziende più piccole. _Più partecipazione: i lavoratori contano di più nelle scelte su organizzazione, sicurezza, formazione, innovazione e benessere in azienda. Insieme, il lavoro vale di più. Dalla terra alla tavola, dai boschi agli stabilimenti: partecipare per contare, contrattare per crescere.