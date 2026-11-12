Agroalimentare italiano, valore aggiunto di 89 miliardi: focus sul Sannio Il Rapporto Ismea 2026 conferma il peso del settore. Casazza: investire sulle imprese sannite

Il sistema agroalimentare italiano continua a rappresentare uno dei pilastri dell'economia nazionale. È quanto emerge dal Rapporto Ismea 2026 sull'Agroalimentare Italiano, che fotografa per il 2025 un valore aggiunto pari a 89 miliardi di euro e un'incidenza sul PIL nazionale del 15%. Dati significativi che confermano il ruolo strategico dell'agricoltura e dell'intera filiera agroalimentare, anche in termini di competitività, occupazione e sviluppo dei territori. Nel corso della presentazione del Rapporto, presso la sede del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha sottolineato l'importanza degli investimenti e delle politiche di sostegno al settore, ricordando i 17,5 miliardi di euro stanziati dal Governo negli ultimi tre anni per progetti di filiera ed efficienza energetica delle aziende. Giansanti ha inoltre richiamato la necessità di garantire un'equa redistribuzione del valore lungo la filiera, affinché il contributo degli agricoltori sia adeguatamente riconosciuto, evidenziando come coesione e stabilità delle politiche rappresentino condizioni essenziali per consolidare la crescita del comparto. Un tema particolarmente rilevante anche per il territorio sannita, dove l'agricoltura costituisce una componente fondamentale dell'economia locale e della tenuta sociale delle aree rurali. Il presidente di Confagricoltura Benevento, Antonio Casazza, sottolinea l'importanza di continuare a investire sul settore agricolo, sostenendo le imprese e rafforzando il ruolo degli agricoltori all'interno della filiera agroalimentare, affinché la crescita registrata a livello nazionale possa tradursi in opportunità concrete anche per le aziende del territorio.