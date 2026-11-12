Benevento, tre giorni per rilanciare la Via Francigena nel Sud Maraio: “Grande occasione di sviluppo per le aree interne”

Benevento ospiterà dal 13 al 15 novembre 2026, presso il Museo del Sannio, gli Stati Generali della Via Francigena nel Sud, promossi dalla Regione Campania, attraverso l'Assessorato al Turismo, in collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e la Provincia di Benevento. Tre giornate di confronto tra istituzioni, Regioni, amministratori locali e operatori del settore per rilanciare uno dei più importanti itinerari culturali europei e valorizzare le opportunità del turismo lento e sostenibile. L'apertura è prevista venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 14.30, con i saluti istituzionali e l'intervento dell'assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio. Seguiranno approfondimenti sullo sviluppo della Via Francigena nel Sud, sulle strategie delle Regioni coinvolte e sulle prospettive di collaborazione tra pubblico e privato. Il programma proseguirà il 14 novembre con incontri tecnici, la presentazione dei progetti delle aree pilota campane di Avellino, Benevento e Caserta e momenti di confronto sulla promozione turistica. Il 15 novembre è prevista un'esperienza di trekking urbano alla scoperta del patrimonio culturale di Benevento. “La Via Francigena nel Sud rappresenta una grande occasione di sviluppo per le nostre aree interne, una scommessa della regione, del presidente Roberto Fico” dichiara Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania. “È un'opportunità per valorizzare borghi, patrimonio culturale, tradizioni ed eccellenze locali, costruendo nuove occasioni di crescita economica e turistica. Con questi Stati Generali vogliamo rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territori e dare nuovo impulso a un modello di turismo sostenibile, diffuso e capace di generare opportunità per le comunità locali”.