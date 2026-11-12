Benevento, gli italiani all’estero chiedono meno burocrazia e sostegno ai borghi È quanto emerso dal convegno promosso da Icosit

“Cosa chiedono gli italiani all’estero? Meno burocrazia e punti di riferimento certi con le Istituzioni locali, non tanto delle grandi città ma soprattutto di quelle di centinaia di piccoli comuni con i loro borghi”. E’ quanto emerso al termine dell’incontro sul tema “Un Paese che vale la pena di salvare – Rinascita dei borghi, ritorno alle radici e futuro demografico dell’Italia e della sua diaspora”, promosso ed organizzato dall’associazione no profit italo americana “Icosit” alla Rocca dei Rettori di Benevento in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della prima edizione della Conferenza Internazionale sulla sicurezza, ospitata per anni nel Sannio e nella città di Benevento. Una richiesta semplice e chiara, come ha anche evidenziato l’Ambasciatore Pier Francesco Zazo che nel corso della sua carriera è stato ambasciatore per l’Italia in Australia dove esiste una massiccia comunità di origini italiane. A fare gli onori di casa è stato il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi insieme a Mimmo Ragozzino (Presidente Associazione no profit ICOSIT) e al suo vice Elia Mannetta. Ringraziando gli organizzatori per l’iniziativa Zaccaria Spina, presidente ANPCI Campania, ha espresso la volontà di avviare sin da subito nel Sannio una serie di iniziative e attività “che vanno proprio in questa direzione partendo dall’attivazione, a breve, nei 14 comuni che fanno parte della Comunità Montana del Fortore, di uno sportello unico che accompagni gli interessati ad investire nei borghi delle aree interne della Campania”. All’incontro sono poi intervenuti, tra gli altri, Francesco Nardone (Futuridea), John Bottone (Presidente “Founders National Police Foundation” di Washington), Flavian Basile (Presidente ANCE Benevento – Confindustria), Francesco Cacciapuoti (Coordinatore ANCI Giovani Campania).Molto interessati alla iniziativa si sono detti anche i docenti e la delegazione di studenti dell’Ipsar “Le Streghe” e dell’Istituto “Palmieri Rampone Polo - Indirizzo grafica e comunicazione” di Benevento.