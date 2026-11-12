FLORO FLORES, un anno sulla panchina giallorossa: "I momenti più belli" "Mi sono sentito subito a casa, accolto come uno di famiglia: ringrazio tutti"

Un anno solare in giallorosso, un anniversario che andava ricordato nella maniera giusta. Antonio Floro Flores, dietro a quella scorza che sembra dura, ha un animo gentile e sensibile. E allora, in assenza di interviste e conferenze ha scelto il suo “account Instagram” per celebrare quest'anno che gli ha cambiato la vita. Quella del calciatore è andata in soffitta da tempo, con grande soddisfazioni. Si è aperta una parentesi nuova, una su cui lui stesso non avrebbe scommesso molto: “Perchè non avrei mai pensato di fare l'allenatore da grande...”.

Già, proprio così. Fino a che a Sassuolo incontrò Fabio Grosso che in qualche maniera cambiò le sue tendenze. Ora è arrivato a dire addirittura che gli dà più soddisfazioni questo mestiere che non quello di calciatore. Sono due ruoli molto diversi tra di loro, ma bisogna dire che questa nuova esperienza in panchina lo ha letteralmente travolto, soprattutto qui a Benevento: prima una finale scudetto coni ragazzini dell'Under 17, poi la promozione in prima squadra e subito la promozione dalla C alla serie B. Dunque è arrivata la serie cadetta, un'esperienza unica, che lo sta coinvolgendo in maniera totale.

Così Instagram è diventato la dimostrazione più sincera di quanto giudichi bella questa sua nuova vita da allenatore: “Oggi un anno insieme. Cosa posso dire... Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, raggiungendo insieme alla società e ai tifosi un importantissimo traguardo dopo anni difficili, ma più di tutto mi sono sentito a casa, accolto come uno di famiglia. Non smetterò mai di ringraziarvi e lavorerò sempre più duro per poterne raggiungere ancora tanti altri. Grato di poter lavorare per questi colori e insieme toglierci ancora tante soddisfazioni. Forza Streghe!”.