Giuditta e Sorrentino (NdC): "Pd e sinistra abbiano coraggio del garantismo" La nota dei segretari regionali e provinciale (Benevento) di Noi di Centro

"Il coraggio del garantismo, cui oggi ha fatto riferimento con onestà e orgoglio il sindaco di Milano Beppe Sala dopo che l'inchiesta sull'urbanistica milanese è svanita, è ciò che deve trovare il centro-sinistra e il Partito democratico in Campania. E lo deve fare sempre, in ogni circostanza, riconoscendone il valore civile, morale, giuridico e costituzionale. Se invece è praticato a convenienza, quando fa comodo e solo con gli amici produce storture politiche e morali. La contesa politica va distinta dalle ipotesi giudiziarie: il nostro leader Mastella e la comunità politica credono e praticano questo principio, altri no: lo fanno quando gli è comodo, speculano vergognosamente sulle ipotesi giudiziarie come è accaduto a Benevento, nonostante non sia indagato nè il Sindaco, nè nessun altro esponente di Giunta, poi tacciono o fingono di voltarsi dall'altra parte su vicende gravi che riguardano i loro partiti di appartenenza", lo scrivono in una nota i segretari regionale e provinciale (Benevento) di Noi di Centro Pasquale Giuditta e Marcella Sorrentino. "Una questione morale, dovrebbe ricordarselo i dirigenti di partito nel Beneventano, esiste ma riguarda probabilmente il Pd e la sinistra. L'inchiesta Soresa, e gli scioglimenti per infiltrazioni camorristiche di Caserta, Marano, Torre Annunziata, Castellammare e Sarno sono tutti fatti giudiziari recenti e coinvolgono tutti la sinistra campana. Nonostante questo, a Benevento questi stessi partiti cadono dal pero e scendono in piazza chiedendo le dimissioni del nostro segretario nazionale, nemmeno indagato. Una doppia morale incredibile, di cui chiederemo conto al segretario regionale De Luca e al Nazareno. Noi pratichiamo il garantismo sempre, ma non possiamo accettare che il Pd e Avs consentano il giustizialismo manettaro a intermittenza, perché altrimenti dovremmo rendere pan per focaccia sul piano politico. Su quello morale, nè il nostro leader Mastella, nè Noi di Centro prendono lezioni e non arretrano di un millimetro dalla bussola garantista sancita nella Carta costituzionale e nel dna dei moderati", concludono.