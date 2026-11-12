Consorzio ASI Benevento: primo Comitato Direttivo per Erasmo Mortaruolo Priorità a una programmazione integrata che unisca tutele ambientali e valorizzazione industriale

Nella giornata odierna Erasmo Mortaruolo ha ufficialmente partecipato alla sua prima seduta in qualità di componente regionale del Comitato Direttivo del Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Benevento. La nomina era stata formalizzata con il decreto presidenziale n. 74 del 30 ottobre 2026, firmato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e trasmesso all'ente in data 3 novembre. Il provvedimento fa seguito alla proposta avanzata lo scorso 3 settembre dall'assessore regionale alle Attività produttive e allo Sviluppo economico. “Mino Mortaruolo attraverso questo incarico e in continuità con il suo precedente mandato decennale in Consiglio regionale, offrirà un competente contributo allo sviluppo del Sannio, che si concentrerà senz’altro sulla gestione delle aree industriali e sulle priorità infrastrutturali ed economiche del territorio”. Ha dichiarato il Presidente Domenico Vessichelli, che prosegue: “Non dimentichiamo che l’Asi è un organismo chiave per la politica industriale provinciale e la nomina di Mino, proposta dall'Assessorato regionale alle Attività Produttive, serve a garantire un collegamento diretto tra le esigenze degli agglomerati industriali sanniti e la programmazione economica regionale. In seno al Comitato Direttivo dell'ente, il ruolo di Mino Mortaruolo riguarderà, infatti, l'indirizzo strategico per l'attrazione di investimenti, la gestione dei servizi alle imprese insediate e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone produttive della provincia di Benevento”. Erasmo Mortaruolo ha ribadito con forza il proprio impegno per migliorare infrastrutture e sviluppo al fine di contrastare lo spopolamento e rilanciare il Sannio, puntando su misure chiave come le infrastrutture viarie, le infrastrutture idriche e le opere strategiche. Fra le sue priorità figura il sostegno a una programmazione integrata che unisca tutele ambientali e valorizzazione industriale delle aree interne.