Apice Vecchia rischia un Natale senza eventi, Iebba chiede un confronto urgente La richiesta del consigliere e componente della Commissione per il centro storico

Apice Vecchia rischia di restare senza Natale. Il consigliere Filippo Iebba, componente della Commissione per il centro storico istituita con Delibera n. 14 del 30 luglio 2026, ha chiesto la convocazione urgente della stessa in vista delle festività natalizie. Dal 2016 il borgo è sempre stato protagonista degli eventi natalizi, ma nella programmazione 2026 non risulta prevista alcuna iniziativa ad Apice Vecchia. I conduttori degli immobili del centro storico lanciano l'allarme: il borgo non può essere abbandonato al suo destino. La comunità è una sola e va salvaguardata: servono eventi sia nel centro nuovo che nel borgo. Iebba chiede un confronto tra tutti i gruppi consiliari e la presenza degli operatori commerciali per trovare soluzioni condivise. Senza risposte concrete, gli operatori saranno costretti a chiudere i battenti ad Apice Vecchia.