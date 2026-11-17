Confindustria: Abbatiello confermato presidente Alimentari, servizi e Trasporti La rinconferma dall'assemblea di questa mattina

Salvatore Abbatiello è stato riconfermato, dall’Assemblea riunitasi questa mattina, alla presidenza della Sezione Alimentari, Servizi e Trasporti di Confindustria Benevento.

Imprenditore di lungo corso, titolare di Logistica Sannita S.r.l. e parte attiva, insieme al fratello Domenico, del gruppo familiare composto da I.D.AL. srl e a Sanniolat srl.

La sezione racchiude al proprio interno tre segmenti distinti ma fortemente interconnessi: Alimentari, Servizi e Trasporti. Proprio per garantire equilibrio, ascolto e capacità di sintesi, la squadra che affiancherà il presidente Abbatiello nel corso del mandato è stata composta in modo da assicurare una rappresentanza diretta e qualificata di tutte e tre le componenti produttive.

La linea programmatica tracciata dal presidente punta sull'operatività e sul coinvolgimento attivo della base associativa. L'attività della sezione sarà strutturata attraverso specifici gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a seguire da vicino i tre segmenti (Alimentari, Servizi e Trasporti).

Questo modello organizzativo nasce dalla volontà di intercettare puntualmente le esigenze reali di ogni singolo comparto, evitando generalizzazioni e consentendo di portare avanti progetti mirati, proposte concrete e tavoli tematici dedicati alle sfide specifiche di ciascuna filiera.

"La forza della nostra sezione risiede proprio nella complementarità delle tre anime che la compongono" — ha sottolineato Salvatore Abbatiello subito dopo la sua elezione — "Da questo momento si apre una nuova fase. Il mio impegno e quello di tutta la squadra con cui lavorerò sarà quello di essere un punto di riferimento trasparente ed aperto all’ascolto. Lavorare per gruppi tematici, coinvolgendo direttamente gli imprenditori al di là dei ruoli, ci permetterà di dare risposte concrete alle specificità di ogni settore e di valorizzare ulteriormente un comparto decisivo per il futuro del Sannio".

La squadra di presidenza risulta così composta: Salvatore Abbatiello – Presidente - Logistica Sannita srl, Antonio D’Angelis – Consigliere (Progect sas di D’angelis Antonio sas), Oscar Iannace- Consigliere (Isc srl); Mario Rosa - Consigliere (Fabbriche Riunite Torrone di Benevento); Libero Rillo – Consigliere ( Azienda Agricola Fontanavecchia).