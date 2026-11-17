Pierozzi si rivede al Gran Gala: "Mister, non sono morto. A gennaio torno" Siparietto simpatico tra il terzino fiorentino e Floro, che ne aveva sottolineato la sfortuna

Siparietto simpatico sul palco della XV edizione del Gran Galà del calcio organizzata ad Arezzo come sempre da Donato Alfani. Il Benevento, come anticipato qualche giorno fa, ha fatto, relativamente allo scorso campionato dominato in serie C, incetta di premi: dal presidente Oreste Vigorito, ad Alessandro Cilento, a Marcello Carli, a Sonia Iacoviello, per continuare poi coi protagonisti in campo, ad iniziare da mister Antonio Floro Flores, a Gianmarco Vannucchi, ad Antonio Prisco, a Mattia Maita, fino ad Edoardo Pierozzi. Proprio la presenza sul palco dello sfortunato atleta giallorosso, recentemente operato al tendine del bicipite femorale, ha attirato l'attenzione dei tanti sportivi che vogliono bene alla strega. L'esterno fiorentino si è presentato ovviamente con le stampelle, che ancora per un po' saranno fedeli compagne di viaggio, ma presto, come lui stesso ha detto, le getterà via per ricominciare a sgambettare sul prato verde del Vigorito.

Proprio la presenza di Pierozzi ha dunque dato vita ad un simpatico “siparietto” con l'allenatore giallorosso. Floro ha ovviamente sottolineato la sfortuna che ha perseguitato Edo: “Lui merita tanta fortuna. Molti dicono che sia stato fortunato perchè ha vinto tre campionati di fila, invece proprio quest'anno non lo è stato affatto, perchè per la prima volta si apprestava a fare un bel campionato di B e la dea bendata gli ha voltato le spalle, costringendolo a questa lungo infortunio”. E' stata la presentazione accorata del mister, prima che Pierozzi raggiungesse un po' a fatica il palco. Ma quando ha preso la parola si è ricordato della sua proverbiale ironia: “Bellissime le parole del tecnico – ha detto col suo sorriso sornione - ma voglio sottolineare che non sono morto. Mister tranquillo: a gennaio torno. Ho visto per la prima volta i miei compagni dopo ml'intervento, ma do' a tutti appuntamento a gennaio”. Una bella iniezione di fiducia e di ottimismo da parte del toscano, che ha voglia di riprendersi al più presto il suo posto in squadra e contribuire ai successi della strega.