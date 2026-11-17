Idrocarburi nel Fortore: "Serve una strategia per difendere il territorio" Rocco Cirocco (Sinistra Italiana): “I Comuni facciano fronte comune"

La possibile apertura di attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel territorio del Fortore riporta al centro una questione che non può essere affrontata come una semplice vicenda autorizzativa. È una questione che riguarda il futuro delle nostre comunità, la tutela delle risorse naturali, la vocazione agricola dei territori e la capacità delle istituzioni locali di difendere gli interessi delle popolazioni rispetto a quelli dei grandi operatori economici.

A intervenire è Rocco Cirocco, consigliere comunale di Molinara e rappresentante di Sinistra Italiana, che invita i sindaci del Fortore a superare le iniziative isolate e ad assumere una posizione politica e istituzionale condivisa.

“Il vero problema, oggi, è la possibilità di trivellazioni per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi nelle nostre terre. Una prospettiva che mette a rischio il territorio, le sue risorse, la sua vocazione agricola e il poco che resta dei nostri equilibri ambientali. E rischiamo di affrontarla come abbiamo affrontato troppe altre partite.

Per troppi anni le comunità del Fortore hanno vissuto le vicende legate allo sviluppo delle energie rinnovabili ciascuna per conto proprio – continua Cirocco – . Mentre i grandi interessi economici si organizzano, dispongono di strutture, competenze e risorse, i piccoli comuni si ritrovano a inseguire gli eventi, senza una strategia comune e senza strumenti adeguati. Su quel fronte non si è fatto abbastanza: né per salvaguardare il paesaggio e il territorio, né per costruire un’azione comune tra le singole comunità. Non ripetiamo lo stesso errore”.

Le comunità – evidenzia Cirocco – hanno pochi strumenti per difendersi dalla forza dei grandi capitali. Ma hanno ancora una cosa fondamentale: le proprie istituzioni. Sarebbe imperdonabile non utilizzarle.

“Per questo l’invito che rivolgo ai sindaci è di fare di più e di fare meglio affinché i cittadini tornino a fidarsi di loro, quando dimostrano concretamente di esserci. Deliberare il no a ricerche e sondaggi nelle nostre terre è necessario, e va fatto per dire che abbiamo già dato e per ribadire che non possiamo continuare a mettere a disposizione territori e risorse per produrre ricchezza per gli altri, mentre a noi resta soltanto il compito di amministrare la marginalità”.

Cirocco sottolinea un altro particolare. “C’è chi tra i sindaci si espone, chi fa finta di esserci e chi, finora, non ha avuto neppure modo di proferire parola. Per non parlare dei partiti, troppo spesso latitanti. Ma la strategia dei paesi non è una questione accessoria: è una responsabilità politica e istituzionale che sindaci e partiti devono assumersi fino in fondo. Perché, se non si ha il coraggio di guidare le comunità nelle battaglie che riguardano il loro futuro, viene da chiedersi quale sia, davvero, il senso di ricoprire un ruolo”. E aggiunge: “la delibera non può essere un punto di arrivo. Non basta partecipare a una riunione, dichiararsi contrari e tornare a casa. Bisogna assumersi responsabilità fino in fondo e avere il coraggio di costruire un percorso comune. Cioè coinvolgere i cittadini, informandoli e formandoli in modo capillare. Costituire un tavolo istituzionale stabile e dotato di una strategia comune, per smettere di agire ciascuno per sé. Elaborare proposte mirate alla salvaguardia dei territori, da portare con una voce sola ai tavoli provinciali, regionali e nazionali”.

I nostri paesi continuano a perdere popolazione, servizi e futuro. È il momento di discutere non soltanto di cosa si estrae o si produce, ma soprattutto di cosa resta alle comunità che rendono possibile tutto questo.

“La questione energetica non può essere separata da quella delle disuguaglianze territoriali – conclude Cirocco – . Non possiamo essere territori chiamati continuamente a produrre ricchezza, energia e risorse senza avere voce sul nostro destino e senza ricevere benefici proporzionati ai sacrifici richiesti. Questa volta il Fortore non può permettersi di arrivare dopo. Serve una posizione comune, ma soprattutto serve la volontà politica di difenderla”.