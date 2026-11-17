L'ironia di Fedele: "C'è un signore che aspetta il pallone al di là del fiume" La metafora vuol dire che qualche volta "una pallonata in tribuna non ci sta male"

“Il bello, il brutto e il cattivo”, il copyright è di Enrico Fedele, che sa di calcio e ne parla con sapienza e ironia al tempo stesso. L'esperienza del direttore è proverbiale e le sue sugli schermi di Ottochannel sono autentiche perle di saggezza.

In assenza della partita nella settimana di sosta, il format si sofferma su una sorta di primo bilancio. Fedele non si sottrae.

“Il brutto? Per me rimane l'approccio nel derby con l'Avellino, non lo posso proprio dimenticare. Ammesso che quello sia stato certamente un buon Avellino, ma la verità è che non ho visto il Benevento. Ho visto una squadra come se fosse ubriaca, come se sentisse il peso del derby che non ti fa fare le cose facili, senza identità”.

Si va al “cattivo” con la stessa intensità...

“Non mi piace quando il Benevento si fa prendere dalla foga di attaccare e si scopre, e certe volte regala autentiche praterie agli avversari. E poi non si possono perdere negli ultimi minuti 4 punti, quando la partita già si vince 1 a 0 è la stessa cosa anche se si vince 2 a 0, sempre tre punti sono. E allora i ragazzi non si dimenticassero che c'è un “signore” dalle parti del fiume o dalla parte dei distinti o anche della tribuna, che aspetta una palla che viene da fuori e che se la deve “prendere” e farla sparire. Il Benevento non deve essere sempre alla ricerca del ricamo, ma in alcuni momenti nei finali qualche pallonata in tribuna per perdere tempo non ci sta affatto male”.

Dulcis in fundo: arriviamo al “bello”

“La cosa che mi è piaciuta di più invece è stata l'intelligenza di Floro Flores che aveva in mente di giocare a due, ma ha capito, e questo è un suo merito, che con questa squadra a trazione anteriore deve giocare a tre a centrocampo con Maita organizzatore, poi con un “operaio specializzato” che corre e combatte come Kouan, e con l'altro, Siatounis, che ha grandissime qualità di inserimento e tra l'altro finora ha segnato 4 gol”.

Ma il “bello” trova anche altri spunti, come quello dedicato al tecnico: “Bello è stato anche che nonostante il Benevento sia una matricola non abbia mai perso la sua identità di squadra d'attacco, e questo è un merito di Antonio (Floro Flores). Lo vedo in panchina e mi sembra di stare a Glasgow, ha una freddezza nella lettura e nel vedere la partita che mi trova sbalordito: è così freddo, nel senso che non perde la calma. E' un grande merito, non pensavo che un ragazzo che veniva non da grandi esperienze e soprattutto dal settore giovanile potesse essere così tranquillo”.

Il "siparietto" con Pietro Beruatto

La presenza dell'esterno difensivo triestino stimola Fedele ad un simpatico “duetto”. “Ti chiedo: sei un terzino fluidificante? Sì? E allora attento alla definizione del ruolo: non sei un “fluidificante terzino”, come dire che prima devi essere un terzino, poi quando puoi attacchi pure”. Beruatto annuisce e ricorda quando giocava nella Juventus all'inizio della carriera: “Una volta in allenamento Chiellini mi disse: non ti dimenticare che sei un difensore, prima si difende, poi si attacca”. Bingo!

L'ultima domanda è sul modulo che preferisce: difesa a quattro o a cinque? “Forse – risponde Beruatto - mi trovo meglio ad avere un compagno davanti, da quinto in fondo è come se facessi solo l'esterno”. Più chiaro di cosi...