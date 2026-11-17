L'automia economica delle donne contro la violenza L'incontro promosso dalla FIDAPA BPW Italy, di Benevento, all'Università degli Studi del Sannio

Non c'è vera libertà senza autonomia economica. È il messaggio lanciato dal convegno «Libere di contare – Autonomia contro la violenza», promosso dalla FIDAPA BPW Italy, sezione di Benevento, nell'ambito del tema nazionale 2025-2027 dedicato alle potenzialità delle donne nel terzo millennio.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, mondo accademico, professionisti e rappresentanti del sistema produttivo per affrontare una questione che va oltre la disponibilità di un reddito: il diritto di ogni donna a gestire le proprie risorse, compiere scelte autonome e costruire liberamente il proprio futuro.

La violenza economica, infatti, può manifestarsi anche quando una donna lavora e percepisce uno stipendio, ma non è libera di decidere come utilizzare il proprio denaro, perché sottoposta al controllo del partner.

Un fenomeno sul quale ha richiamato l'attenzione la presidente della FIDAPA di Benevento, Carmen Coppola, sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti di sostegno e accompagnamento delle donne.

«La donna non deve sentirsi intrappolata dalla paura di non essere in grado di poter mantenere se stessa e i propri figli», ha evidenziato Coppola, ricordando l'importanza delle misure di sostegno, come il reddito di libertà, per accompagnare le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e favorire il recupero della propria autonomia.

Ma accanto agli interventi economici è fondamentale investire nella prevenzione, nell'educazione finanziaria e nella conoscenza dei propri diritti. Perché essere consapevoli delle proprie possibilità significa anche poter riconoscere situazioni di dipendenza e avere gli strumenti per sottrarsi al controllo.

Un impegno che, secondo la presidente FIDAPA, deve coinvolgere l'intera comunità: istituzioni, associazioni, servizi sociali, università e mondo produttivo. Fare rete diventa quindi una condizione indispensabile per creare opportunità concrete e intervenire prima ancora che la violenza si manifesti.

Sulla dimensione multidisciplinare del problema si è soffermata anche la rettrice dell'Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno, che ha sottolineato il ruolo dell'Ateneo nella promozione della cultura del rispetto e dell'indipendenza.

«Molte donne sono indipendenti economicamente ma, nell'ambito familiare, sono ancora vittime del partner che decide se, come e quando spendere quei fondi che esse stesse hanno procurato con il proprio lavoro», ha osservato la rettrice.

Da qui l'importanza di mettere insieme competenze giuridiche, sociali ed economiche, aprendo l'università al confronto con le associazioni e le istituzioni e investendo nella formazione delle nuove generazioni. L'obiettivo è costruire una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla piena libertà di autodeterminazione.

Al confronto hanno preso parte Angela De Nisco, vicepresidente presso la Procura di Avellino, Guido Tortorella Esposito, professore associato dell'Università del Sannio, e Clementina Donisi, presidente della Piccola Industria di Confindustria e della Rete #1Donna. Spazio anche alle esperienze e alle testimonianze di Ornella Palmieri, Concetta Pannella e Angela Pantillo. A moderare l'incontro l'avvocata Ilaria Iammarino, esperta in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Un confronto che ha ribadito un principio fondamentale: l'autonomia economica non è soltanto una questione di reddito, ma una condizione essenziale per esercitare i propri diritti, sottrarsi alla dipendenza e scegliere il proprio percorso di vita.

Perché la libertà di una donna passa anche dalla possibilità di contare, decidere e disporre del proprio futuro. E contrastare la violenza significa, prima di tutto, costruire le condizioni perché nessuna sia costretta a rinunciare alla propria libertà.