Anci: cresce la rappresentanza del Sannio nelle commissioni nazionali Carofano entra nella Commissione Agricoltura

"Si rafforza la presenza degli amministratori sanniti nelle commissioni nazionali dell’ANCI. Dopo le nomine di Piervincenzo Bisesto, consigliere comunale di Telese Terme, e Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano, arriva un terzo importante riconoscimento: Giusy Carofano, assessore comunale di Frasso Telesino, è stata nominata componente della Commissione nazionale ANCI Agricoltura, Sovranità Alimentare e Promozione delle Tipicità".

E' l'annuncio di Domenico Parisi, Commissario provinciale Lega Italia Federale. Un risultato che conferma la capacità del territorio sannita di esprimere amministratori in grado di contribuire al confronto e all’elaborazione di proposte su questioni di rilevanza nazionale, portando all’attenzione delle istituzioni le esperienze, le esigenze e le specificità delle comunità locali.

«Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Giusy Carofano – dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Italia Federale –. Si tratta del terzo amministratore della nostra provincia chiamato a far parte di una commissione nazionale ANCI. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che testimonia la crescente presenza del Sannio nei luoghi di confronto e di elaborazione delle politiche che riguardano il futuro dei Comuni e dei territori. È un riconoscimento importante, che premia l’impegno e la capacità dei nostri amministratori di rappresentare le istanze delle comunità locali anche a livello nazionale».

«La commissione nella quale Giusy Carofano sarà chiamata a operare – prosegue Parisi – si occupa di temi strategici per la nostra provincia. Agricoltura, sovranità alimentare e promozione delle tipicità rappresentano pilastri fondamentali dell’identità, dell’economia e delle tradizioni del Sannio. Il nostro territorio custodisce un patrimonio agricolo, produttivo ed enogastronomico di straordinario valore, fatto di eccellenze, competenze, imprese e tradizioni che meritano di essere sostenute e valorizzate. La presenza di una nostra rappresentante in questa commissione costituisce un’opportunità preziosa per dare voce alle esigenze del comparto, promuovere le potenzialità delle nostre realtà locali e contribuire alla definizione di iniziative capaci di favorire lo sviluppo e la crescita delle aree interne».

«A Giusy Carofano rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico istituzionale. Sono certo che saprà affrontarlo con serietà, impegno e attenzione verso le esigenze del territorio, offrendo un contributo concreto alla valorizzazione dell’agricoltura sannita e delle nostre eccellenze. Un ringraziamento va anche agli altri amministratori della nostra provincia che, attraverso la loro presenza nelle commissioni nazionali ANCI, contribuiscono a rafforzare la rappresentanza del Sannio e a dare maggiore visibilità alle nostre comunità».