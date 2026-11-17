Torrecuso: dalla Regione oltre 18 mila euro per il Piano di Gestione Forestale Torrecuso potrà dotarsi di uno strumento indispensabile per pianificare gli interventi

Il Comune di Torrecuso ha ottenuto un finanziamento di 18.475,47 euro nell’ambito del bando della Regione Campania per l’assegnazione di contributi a sostegno della redazione dei Piani di Gestione Forestale, in attuazione della Strategia Forestale Nazionale (SFN), approvata con Decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021.

Il contributo consentirà all’Ente di procedere alla redazione del Piano di Gestione Forestale, uno strumento fondamentale per programmare la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio boschivo comunale.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per il risultato raggiunto, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle risorse naturali del territorio.

La gestione del patrimonio forestale richiede, infatti, programmazione, competenza e una visione di lungo periodo. I boschi costituiscono una risorsa preziosa non soltanto dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche per la salvaguardia della biodiversità e la tutela del territorio.

Grazie a questo finanziamento, Torrecuso potrà dotarsi di uno strumento tecnico e programmatorio indispensabile per pianificare gli interventi, migliorare la gestione delle aree boschive e promuovere un utilizzo responsabile delle risorse forestali.

L’impegno dell’Amministrazione comunale prosegue dunque nella direzione di intercettare opportunità di finanziamento e trasformarle in risultati concreti, attraverso una programmazione attenta e interventi capaci di generare benefici per l’intera comunità.