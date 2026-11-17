Rocca dei Rettori: ok interventi provinciali 54 e 55 Le strade in territorio di Baselice



Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sono stati consegnati alle Ditte aggiudicatarie dei relativi appalti due lavori di manutenzione straordinaria su Strade provinciali ricadenti in territorio di Baselice.

Il primo riguarda la Sp n. 54 Ponte Carboniera – Baselice - Ponte Sette Luci per lavori di messa in sicurezza di movimenti franosi e sistemazione del piano viabile dell’importo di Euro 100.000, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture.

Il secondo riguarda la Sp 55 per la sistemazione di tratti del piano viabile dell’importo per Euro 339.000, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture.

Le opere a farsi per entrambi gli assi stradali riguardano il rifacimento del piano viabile al fine di consentire il transito veicolare in sicurezza e la pulizia del reticolo idrografico per la regimentazione delle acque meteoriche (cunette, zanelle e ponticelli).

