Santamaria, Pm deposita tre interrogatori di Matticoli con accuse contro Moretti Benevento. Incidente probatorio, il 19 si torna in aula

In cauda venenum, il veleno nella coda. E' stato instillato dal colpo di scena registrato durante l'appuntamento odierno con l'incidente probatorio fissato dinanzi al gip Maria Amoruso nell'inchiesta dei carabinieri su lavori, appalti, incarichi e assunzioni al Comune di Benevento.

L'ex dirigente Gennaro Santamaria aveva appena finito le sue risposte, il pm Maria Colucci, oggi sola in aula, ha preso la parola ed ha annunciato il deposito di tre interrogatori resi il 2, il 9 ed il 16 novembre da Antonella Matticoli (avvocati Gabriele Melogli e Claudio Sgambato). Interrogatori nel corso dei quali, ha spiegato il magistrato, Matticoli ha rilasciato dichiarazioni, rispetto a due vicende, autoaccausatorie e nei confronti di Antonella Moretti (avvocato Sergio Rando).

Una novità che ha reso necessario fissare una nuova udienza per il 19 novembre, quando il Pm contesterà Santamaria il contenuto, appunto, delle dichiarazioni di Matticoli.

Nel frattempo l'esame di Santamaria è stato completato sulla scia di una linea tracciata sin dall'inizio, ora l'attesa è per le risposte che fornirà agli interrogativi che porranno, ovviamente tutelando i loor assistiti, i difensori degli indagati. Riusciranno ad esplorare strade diverse da quelle fin qui battute, ad illuminare gli angoli che ritengono possano essere ancora rimasti al buio, a sgualcire l'abito fin qui indossato da Santamaria?