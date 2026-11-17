San Pio: open week contro la violenza sulle donne Una settimana di servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza, con accesso

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’AORN SAN PIO di Benevento aderisce alla sesta edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda ETS dal 23 al 29 novembre 2026. In oltre 210 ospedali del network con il Bollino Rosa dotati di percorsi dedicati e nei centri e presidi antiviolenza territoriali aderenti saranno offerti consulenze, visite, colloqui e servizi informativi, con l’obiettivo di incoraggiare le donne che vivono situazioni di violenza a chiedere aiuto e avvicinarle alla rete di servizi di accoglienza, protezione e sostegno.

Una settimana di servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza, con accesso .

Il 19 novembre presso i locali del percorso rosa ubicati all’interno del Padiglione Moscati sarà possibile effettuare consulenze psicologiche dalle ore 09.00 alle ore 11.00 a cura della Dott.ssa Marianna Molinaro

Il 23 novembre presso l’ambulatorio di Psicologia al piano terra dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata dei Goti sarà possibile effettuare consulenze psicologiche dalle ore 09.00 alle ore 12.00 a cura della Dott.ssa Marianna Molinaro

“Oltre l’emergenza, verso la rete: strumenti e strategie nel confronto interistituzionale, contro la violenza di genere”è questo il tema della tavola rotonda che si terrà il 25 novembre alle ore 9.00 nella sala convegni del Padiglione “Santa Maria delle Grazie”., sarà presente il Direttore Generale Maria Morgante

In Italia quasi una donna su tre ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Secondo le ultime stime Istat, sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno vissuto almeno un episodio di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni, pari al 31,9%, e il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza psicologica all’interno della coppia.





“L’ AORN SAN PIO è sempre in prima linea per incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio ed avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che offre percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti ed indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto- afferma il Direttore Generale Maria Morgante.