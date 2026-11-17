Incendio Airola, Errico interroga la Zabatta: "Servono tempi certi per bonifica" Il consigliere regionale chiede aggiornamenti sullo stato delle operazioni

A quasi tre mesi dall’incendio che il 31 agosto scorso ha devastato l’impianto di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nella zona industriale di Airola, restano da chiarire i tempi e le modalità degli interventi necessari per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha chiesto all’Assessore Fiorella Zabatta con delega alla Protezione civile un aggiornamento puntuale sullo stato delle operazioni di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e ripristino ambientale. “Non possiamo permettere che, esaurita la fase dell’emergenza e delle dichiarazioni pubbliche, l’attenzione istituzionale si affievolisca proprio quando comincia la parte più delicata, quella degli interventi concreti. Airola e l’intero comprensorio non possono essere lasciati soli. I cittadini hanno diritto a risposte documentate, tempi certi e responsabilità definite”. Tra i punti sollevati, la presenza dei rifiuti combusti e parzialmente combusti all’interno del sito, i quantitativi già rimossi e conferiti presso impianti autorizzati e quelli ancora da smaltire. Errico chiede inoltre di conoscere le scadenze previste per concludere le operazioni. Un altro capitolo riguarda la caratterizzazione ambientale dell’area e la necessità di verificare se siano emerse condizioni tali da rendere indispensabili interventi di bonifica o ulteriori misure di messa in sicurezza. Il rogo, che ha coinvolto ingenti quantitativi di materiale plastico e carta, aveva generato una consistente colonna di fumo, con possibili ricadute su un territorio più ampio rispetto al Comune di Airola, interessando potenzialmente anche aree delle province di Benevento, Avellino e Caserta. “È necessario distinguere la gestione della fase emergenziale dal percorso, ben più articolato, che deve portare al ripristino ambientale del sito. Occorre sapere quali interventi siano stati effettivamente realizzati, quali siano ancora in programma e se dalle verifiche siano emerse criticità che richiedano ulteriori azioni”. Errico chiede inoltre un quadro dettagliato delle risorse economiche attualmente disponibili o già stanziate per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale dell’impianto. Un aspetto centrale per comprendere se siano garantite le coperture finanziarie necessarie a completare tutte le operazioni. “Bisogna chiarire chi deve intervenire, con quali risorse e soprattutto entro quali tempi. La responsabilità degli interventi deve essere individuata con precisione e la Regione deve assicurare che il percorso non si interrompa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Airola ha bisogno di un impegno istituzionale costante, di un programma verificabile e di risposte concrete. La Regione continui a seguire la vicenda fino al completamento degli interventi necessari, senza lasciare che l’attenzione si spenga con il passare delle settimane”, conclude Errico.