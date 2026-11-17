"Soldi per un provino mai avvenuto col Benevento", Paoloni a processo Benevento. L'ex portiere denunciato per truffa dal papà di un ragazzo

Si sarebbe presentato come manager del Benevento calcio e, prospettandogli la possibilità di un inserimento del figlio nel settore giovanile, avrebbe incassato 1680 euro. Una condotta racchiusa nell'accusa di truffa contestata all'ex portiere giallorosso Marco Paoloni – oggi difeso d'ufficio dall'avvocato Michele Rillo -, per il quale il giudice Sergio Pezza ha disposto la celebrazione del processo.

I fatti risalgono all'agosto 2023 e sono finiti al centro di una indagine diretta dal Pm Marilia Capitanio, avviata dopo la querela presentata dl genitore del ragazzo, assistito dall'avvocato Francesco Sguera. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, Paoloni, sostenendo di essere un manager mediatore del Benevento, con messaggi whatsapp e mail avrebbe chiesto all'uomo, che ne avrebbe versato solo la metà, la somma di 1000 euro per le spese che avrebbe dovuto affrontare per la trasferta nel capoluogo sannita. Successivamente, durante alcuni incontri di persona, si sarebbe fatto dare altri 1180 euro, continuando ad assicurare i suoi contatti con la società e il provino, mai sostenuto, al quale sarebbe stato invitato il ragazzo.