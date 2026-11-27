Tornano le Stelle di Natale AIL nel Sannio: ecco dove trovarle Le iniziative il 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre nelle piazze sannite

Il 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano nelle Piazze Sannite le Stelle di Natale AIL Benevento Odv, per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con un contributo minimo di 15 euro si darà un aiuto concreto a chi sta combattendo contro un tumore del sangue.

Continua l’impegno della sezione AIL di Benevento, costituita nel 2000 grazie alla volontà e alla determinazione di Stefania Mottola, con l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. Con il Servizio di Assistenza Psicologica l’obiettivo è quello di creare uno spazio di accoglienza che possa aiutare il paziente ematologico, i familiari e l’equipe sanitaria a rendere più sostenibile la malattia e la sua evoluzione garantendo supporto durante il percorso di cura. Il lavoro viene coadiuvato, inoltre, dal laboratorio attraverso le analisi cliniche di riferimento e mediante le risorse professionali provenienti dalla ricerca scientifica.

Le prestazioni previste sono attività rivolte al personale dell’A.O.R.N. e dell’AIL, anche attraverso incontri di gruppo per affrontare il vissuto psicologico del paziente oncoematologico, ma prevedono anche la presenza di personale di supporto in ospedale (DH Ematologico e Reparto di degenza ordinaria di Ematologia) e colloqui clinici con pazienti e familiari (caregiver) nonché gli incontri di gruppo presso la sede dell’AIL.

I fondi raccolti, inoltre, serviranno anche per la realizzazione della Casa AIL a Benevento, che ospiterà gratuitamente i pazienti e i loro familiari per ridurre il peso economico delle trasferte prolungate.

Le campagne AIL, infatti, servono a sostenere la ricerca scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; supportare i centri di ematologia, potenziare le cure domiciliari, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; sostenere il soggiorno Sereno, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà.

Chiamando il 3351818585 (anche whastsapp) o inviando una mail a ail.benevento@ail.iti si potrà prenotare la Stella di Natale o diventare volontario, ma anche sapere qual è la piazza più vicina e prenotare il Panesillo, dolce dell’antica tradizione di Ponte, oppure i Torroncini e la Stella di Cioccolato, prodotti dalla storica azienda Borrillo di San Marco dei Cavoti.

Puoi trovare le Stelle AIL a Benevento presso il Corso Garibaldi: Chiesa San Bartolomeo – Piazza Federico Torre; davanti le principali chiese cittadine. Nei centri commerciali: Buonvento, Il Noce, I Sanniti. Negli esercizi commerciali: Artecornici Grimieri – Viale dei Rettori, 39 - Agenzia Mulè – Via Meomartini, 118/A - Libreria Barbarossa – Via delle Puglie, 13 - Libreria Masone – Viale dei Rettori, 73 Centro Estetico Benessere più Bellezza – Via Achille Vianelli, 36 - Centro fisioterapico Zeoli – C.da Ponte delle Tavole - B Fit – Via Aldo Moro, 5/d - Piscina Jolly Nuoto Club – C.da Capodimonte - Parrucchiera Maria Teresa Calabrese – Via S. Gaetano, 26 - Parrucchiera Silvana – Via Giustiniani, 13 - Hollywood Parrucchieri – Via Salvator Rosa, 69 -Ottica Balestrieri – Corso Garibaldi, 80; Workcenter – C.da Piano Cappelle. A Campoli Monte Taburno presso Cartomania. A Frasso Telesino presso Gioielleria Attilio – Via Capo Sant’Angelo, 32. A San Giorgio del Sannio presso Ottica Santoro – Viale Spinelli, 38.

Nei comuni della provincia: Airola, Apice, Apollosa, Arpaise Beltiglio di Ceppaloni, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Frasso Telesino, Luzzano, Massa Di Faicchio, Melizzano, Molinara, Montefalcone Di Valfortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Bartolomeo In Galdo, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lupo, San Marco Dei Cavoti, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce Del Sannio, Sant’Agata De’ Goti, Sant’Arcangelo Trimonte, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Tufara e Vitulano.