Il Centro Visite Lipu una struttura per le attività di educazione ambientale La struttura immersa nel verde lungo la pista Ciclopedonale di Benevento

Continuano le attività di divulgazione su tematiche ambientali della Sezione Lipu di Benevento, dopo il riuscito evento dell’Eurobirdwatch 2026 nel primo fine settimana di ottobre, ci sono stati due eventi più recenti che si sono svolti presso il Centro Visite Lipu dell’Oasi “Zone Umide Beneventane”.

Questa struttura, ubicata in contrada Sant’Angelo a Piesco nel territorio comunale di Benevento lungo la pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti”, è di proprietà della Provincia di Benevento ed è gestita dalla Lipu che l’ha in parte ristrutturata realizzandoci già diversi anni fa il Centro Visite dell’oasi di protezione faunistica che si snoda lungo 17 km del fiume Calore, qui sono stati accolti prima i giovani extracomunitari che studiano presso il C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Benevento – sede associata di Fragneto Monforte e nell’ultimo fine settimana i bambini, con i loro genitori, e i volontari del Presidio beneventano di Nati per Leggere.

Gli studenti del C.P.I.A., accompagnati dai docenti Luciano Campanelli e Aldo Parente, hanno vissuto un’esperienza interessante scoprendo le caratteristiche naturali del territorio che li ospita. Infatti i giovani extracomunitari prima hanno potuto apprezzare all’interno del Centro Visite Lipu la mostra fotografica permanente su flora, fauna e paesaggi dell’Oasi “Zone Umide Beneventane”, quindi all’esterno della struttura i volontari e le volontarie della Lipu beneventana hanno descritto il paesaggio della stretta valle del fiume Calore tra l’altura su cui si erge il centro storico di origine longobarda di Castelpoto e la collina di San Vitale. Tale valle è stata poi scoperta più da vicino grazie ad un’escursione con le biciclette messe a disposizione dalla Lipu.

L’evento di sabato scorso, realizzato in collaborazione con Nati per Leggere, è stato organizzato dalla Lipu del Sannio Beneventano in occasione della Giornata nazionale degli alberi, istituita 13 anni fa dal Ministero dell’Ambiente. Diverse famiglie con i loro bambini sono giunte al Centro Visite Lipu a c.da Sant’Angelo a Piesco per partecipare alle letture di favole e storie sugli alberi che le volontarie – la referente per la città di Benevento Claudia Lamparelli, Benedetta Furno, Titti Sorice e Armida Rossetti – del Presidio di Benevento di Nati per Leggere hanno esposto in maniera espressiva e coinvolgente.

Successivamente i volontari e le volontarie della Lipu hanno illustrato la fauna presente nell’Oasi “Zone Umide Beneventane” grazie a dei pannelli illustrativi montati su bacheche in legno disposti lungo la pista ciclopedonale all’esterno del Centro Visite Lipu, quindi hanno accompagnato i bambini e i loro genitori in una passeggiata lungo la pista ciclopedonale illustrando le piante presenti tra alberi, cespugli ed erbe spontanee. Infine il nutrito gruppo di intervenuti si è concentrato presso il Centro Visite Lipu per piantare nello spazio esterno un alberello di corbezzolo. Questo si unisce ad altri alberi già piantati negli anni scorsi dai volontari della Lipu beneventana, tutte piante fornite dal Vivaio Forestale Regionale “La Francesca” gestito dal Settore Foreste dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.