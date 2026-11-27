Alloggi edilizia residenziale pubblica a Benevento, c'è la graduatoria Ecco come verificare la propria posizione

Il Comune di Benevento rende noto che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) – Anno 2026, disposta dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 941 del 25 novembre 2026, saranno pubblicati all’Albo Pretorio comunale gli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse relative al territorio di Benevento.

Gli interessati potranno verificare la propria posizione esclusivamente attraverso il codice alfanumerico assegnato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda. Per recuperare il codice identificativo e scaricare la propria istanza in formato PDF, occorre accedere alla piattaforma regionale utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, al seguente indirizzo: https://avvisi-territorio-domande.regione.campania.it/welcome

Eventuali opposizioni alla graduatoria provvisoria potranno essere presentate entro e non oltre il 28 dicembre 2026, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: politiche.abitative@pec.regione.campania.it Nell’oggetto della PEC dovranno essere riportati cognome e nome del richiedente, codice identificativo della domanda e la dicitura 'Opposizione alla graduatoria provvisoria Avviso ERP 2026'.

L’opposizione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le motivazioni per le quali si ritiene errato il punteggio attribuito o l’esclusione dalla graduatoria e, ove necessario, la relativa documentazione. Non saranno ammesse opposizioni presentate con modalità diverse da quelle indicate, oltre il termine previsto, prive di motivazioni o finalizzate esclusivamente a rettificare o integrare quanto dichiarato nella domanda originaria. Per garantire supporto e informazioni ai cittadini, l’ACER Campania ha attivato appositi sportelli presso gli URP provinciali. A Benevento lo sportello è operativo in via Teodoro Mommsen n. 6, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,30, dal 27 novembre al 28 dicembre 2026. Per ricevere assistenza è necessario essere in possesso del codice identificativo della domanda oppure delle credenziali SPID, CIE o CNS. Il Comune invita i cittadini interessati a consultare gli elenchi che verranno pubblicati ed a verificare attentamente la propria posizione, ricordando che il termine ultimo per la presentazione di eventuali opposizioni è fissato al 28 dicembre 2026.



