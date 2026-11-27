Mastella: "Commercianti sanniti onesti, evitano speculazioni" Inflazione, Benevento tra le meno colpite del Paese. Le dichiarazioni del sindaco

"Mi ha molto confortato leggere dalla classifica di uno dei più autorevoli istituti di analisi economica del paese, la Cgia di Mestre, che la città di Benevento è una delle meno colpite del Paese dall'inflazione galoppante che pure colpisce duramente il ceto medio di tutto il Paese. E' il segno di un tessuto socio-economico sano che affronta le difficoltà con tenacia e determinazione, ma senza controproducenti speculazioni sulla pelle dei cittadini", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"L'aumento tendenziale del 2026 a Benevento è stato un punto sotto la media nazionale (3,5 in Italia, 2,6 a Benevento) e questo posiziona la città nella top ten italiana e al primo posto in Campania nella graduatoria che misura l'effetto di questo erosivo fenomeno economico. Auspico comunque che a livello nazionale e parlamentare si affronti in maniera più incisiva, a partire dalla Finanziaria 2027 all'esame d'Aula proprio in questi giorni, questa mannaia che colpisce il ceto medio", conclude Mastella.

