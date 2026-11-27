Fiat 500 in fiamme nella notte a Benevento: indagini in corso L'auto era stata lasciata in sosta in via Labruzzi, al rione Capodimonte

Auto in fiamme la scorsa notte a Benevento. L'episodio è avvenuto in via Carlo Labruzzi, al rione Capodimonte. L'allarme dopo la mezzanotte quando alcuni residenti hanno notato le fiamme avvolgere la Fiat 500 lasciata in sosta lungo la strada.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo per impedire ulteriori danni, anche ad altre auto parcheggiate nei pressi. Necessario l'intervento anche dei carabinieri della Compagnia di Benevento che con i vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di ricostruire la vicenda. Resta infatti da stabilire se si sia trattato di un incendio doloso o se al contrario di un guasto elettrico del veicolo.

Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata. Era da tempo che a Benevento non si registrava un incendio di auto.