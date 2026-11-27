Aree interne, dal Sannio proposta di legge per la rinascita grazie alle radici Il consigliere regionale Pellegrino Mastella riunisce il comparto agricolo con sindaci ed enti

"L'idea di fondo è cambiare il paradigma con cui affrontiamo il problema delle aree interne. Per troppo tempo abbiamo ragionato prevalentemente in termini di marginalità, emergenza e assistenza. Credo invece che dobbiamo cominciare a ragionare in termini di competitività, attrattività e opportunità”.

Parte da qui l'idea del consigliere regionale Pellegrino Mastella che ieri sera da Benevento ha presentato la sua proposta di legge per la rinascita delle aree interne. Lo ha fatto dinanzi al comparto agricolo unito, con sindaci e rappresentanti di enti ed istituzioni per il secondo appuntamento delle “Officine delle aree interne. Le radici e il futuro – Idee in movimento Cantiere #2 – Agricoltura”.

Lavori moderati dal direttore di Ottocchanel tv canale 16, Pierluigi Melillo, che ha introdotto gli argomenti: “Agricoltura, la terra del futuro – Speculazioni, emergenze, tutela delle imprese e nuove opportunità per le aree interne”.

Nel teatro De La Salle presenti il presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca, la dottoressa Flora Della Valle, i rappresentanti delle organizzazioni agricole, i sindaci, gli amministratori locali, gli imprenditori.

Nella prima parte dei lavori il consigliere regionale della coalizione Casa Riformista - Italiva Viva - Noi di Centro si è soffermato sull'agricoltura e sul valore di essa per la rinascita economica di numerosi territori in Campania: “Non c'è futuro per le nostre aree interne se non c'è futuro per chi lavora la terra. L'agricoltura – ha rimarcato Mastella - non è soltanto un settore produttivo. È economia, occupazione, identità, presidio ambientale, tutela del paesaggio e contrasto allo spopolamento. Ma dobbiamo avere il coraggio di chiederci se oggi lavorare la terra sia ancora economicamente conveniente”.

Al centro dei lavori anche le speculazioni sui prezzi e la tutela del reddito rimarcate anche dalle associazioni agricole presenti: Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Coldiretti Benevento; Alessandro Mastrocinque, commissario di CIA – Agricoltori Italiani Benevento; Antonio Casazza, presidente di Confagricoltura Benevento; Concetta Tazza, presidente di Copagri Benevento; Alfonso Ciervo, presidente di Agrocepi Sannio; ed Ettore Varricchio, presidente di Acli Terra Benevento.

“Troppo spesso assistiamo a un paradosso: mentre aumentano i prezzi per i consumatori, non aumentano in misura adeguata i guadagni di chi produce” ha poi ricordato Mastella: Chi semina, investe, affronta i rischi climatici e sostiene i costi di produzione è spesso l'anello più debole della filiera”.

Da qui la necessità di strumenti “per contrastare le pratiche commerciali sleali, garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, rafforzare il potere contrattuale dei produttori e favorire l'aggregazione delle imprese”.

Regione in campo per l'agricoltura a partire dagli aiuti per il caro carburanti all'emergenza di qualche mese fa registrata ad Airola per l'incendio dei rifiuti. “La domanda che ci pongono è molto semplice: possiamo raccogliere, commercializzare e vendere tranquillamente i nostri prodotti?

Non possiamo lasciare senza risposte chi vive del proprio lavoro. Occorre garantire – ha rimarcato ancora Pellegrino Mastella sul caso Airola - informazioni tempestive, trasparenti e comprensibili, distinguendo le diverse matrici ambientali e le produzioni sottoposte a controllo".

Poi una richiesta all'intero comparto agricolo, a partire dalle associazioni di categoria: "Non soltanto dirci cosa non funziona, ma suggerirci cosa possiamo fare per farlo funzionare. Quali strumenti legislativi? Quali interventi regionali? Quali misure di sostegno? Quali semplificazioni? Quali opportunità possiamo cogliere?".

Una proposta di legge per il futuro delle aree interne

La seconda parte dell'appuntamento è stata dedicata all'illustrazione della proposta di legge che il consigliere Mastella presenterà in Consiglio regionale.

Si tratta della proposta di legge recante “Misure straordinarie per la competitività, l'attrattività e l'innovazione delle Aree Interne della Campania”.

Aree Interne Zone Campania

Il primo elemento qualificante della proposta è l'individuazione delle Aree Interne Prioritarie, sulla base di criteri oggettivi: spopolamento, invecchiamento, distanza dai servizi essenziali, condizioni economiche e occupazionali, accessibilità e fragilità territoriali.

"Non una nuova ZES - ha spiegato il consigliere regionale sannita -, ma uno strumento regionale complementare alle politiche esistenti, attraverso il quale favorire gli investimenti, la nascita di imprese, l'insediamento di giovani professionisti, startup e nuove attività produttive.

L'obiettivo è prevedere, laddove possibile, priorità, premialità e forme di sostegno differenziate, valutando anche specifiche agevolazioni fiscali regionali, nel rispetto delle competenze e delle necessarie coperture finanziarie. Abbiamo territori che si spopolano, terreni che vengono abbandonati e giovani che cercano opportunità di lavoro. Dobbiamo mettere in relazione queste tre condizioni.

La proposta valorizza gli strumenti della Banca della Terra Campana e delle associazioni fondiarie, promuove accordi volontari tra generazioni e percorsi di tutoraggio per accompagnare i giovani nell'avvio delle attività agricole.

Abbiamo inoltre immaginato una misura innovativa, che abbiamo chiamato “Reddito alla Terra”. Non un sussidio assistenziale, ma un sostegno temporaneo all'avvio e al consolidamento di attività agricole e agroforestali, collegato all'effettivo recupero e alla cura continuativa dei terreni abbandonati o sottoutilizzati".

Il capitolo della sburocratizzazione e dell'innovazione: "Abbiamo previsto un sistema di accompagnamento degli investimenti strategici, denominato “Fast Track territoriale”, per agevolare il raccordo tra gli uffici, individuare gli adempimenti necessari e contribuire al superamento delle criticità amministrative. Non nuove strutture burocratiche, ma una pubblica amministrazione più vicina a chi vuole investire".

Proposta di legge che prevede una serie di iniziative contro lo spopolamento e per incentivare il ritorno di chi è andato via. Ed ancora: "Particolare attenzione è riservata alle persone anziane, fragili e sole, attraverso la previsione di un Fondo territoriale a esclusiva destinazione sociale, da attivare sulla base delle risorse disponibili".

L'esponente di Noi di Centro ha evidenziato infine come si tratti di una legge "aperta al contributo dei sindaci e degli amministratori, delle categorie produttive, delle università, delle associazioni e delle comunità locali. Dietro c’è il lavoro di tante persone.

Le aree interne non chiedono assistenza, ma opportunità. Non chiedono privilegi, ma condizioni che consentano loro di competere. E l'agricoltura, con le sue tradizioni, le sue eccellenze e la sua capacità di innovarsi, deve essere una delle protagoniste di questo percorso".